Portolano è il nuovo capo di Stato Maggiore della Difesa. Gli auguri di Meloni, Crosetto: ha una grande leadership

Il Cdm, su proposta del ministro Guido Crosetto, ha deliberato la nomina del generale Luciano Antonio Portolano a nuovo Capo di Stato Maggiore della Difesa. Dal prossimo 4 ottobre l’attuale segretario generale della Difesa e direttore Nazionale degli Armamenti prenderà il posto dell’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. “Desidero esprimere le mie più vive congratulazioni al Generale Luciano Antonio Portolano per la sua nomina”, dice la premier Giorgia Meloni certa “che le sue straordinarie qualità professionali e umane, unite alla sua esperienza e competenza, gli consentiranno di ricoprire nel miglior modo un incarico così delicato e complesso”.

Portolano nuovo capo di Stato Maggiore della Difesa

Il ministro Crosetto sottolinea il profilo professionale di primissimo piano del generale Portolano. “Con una vasta esperienza operativa e di comando, che comprende incarichi delicatissimi e di primissimo livello in campo nazionale e internazionale. Sarà chiamato a gestire le forze armate in un momento di grande complessità e profondo rinnovamento, reso ancora più critico dalle crisi in atto. Grazie alle sue competenze, capacità ed esperienza sono certo che saprà interpretare nel modo migliore le sue delicate funzioni. Operando – conclude Crosetto – ogni giorno per garantire al Paese Forze Armate pronte a operare in ogni contesto, a difesa degli interessi nazionali e per portare la pace laddove essa è a rischio.

Gli auguri di buon lavoro di Crosetto, Rauti e Fontana

“Auguri di buon lavoro al Generale di Corpo d’Armata Luciano Portolano, nominato, nuovo Capo di Stato Maggiore della Difesa”m dichiara il sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti. “L’esperienza, le capacità professionali e la visione personale del generale Portolano saranno preziose nella gestione delle Forze Armate. In particolare in una fase, come quella attuale, di profondo rinnovamento, necessario anche per rispondere alle nuove sfide dello scenario geopolitico internazionale”. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha voluto esprimere le migliori congratulazioni al generale “L’esperienza e la preparazione sono le migliori premesse per affrontare un incarico così delicato e complesso, tutelando gli interessi e la sicurezza del Paese. Grazie all’Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone per il contributo dato e per quanto realizzerà alla Nato”.

Una lunga carriera in Italia e all’estero

Portolano ha iniziato la sua lunga carriera frequentando il 161esimo Corso dell’Accademia Militare di Modena e, successivamente, numerosi altri corsi in Italia e all’estero. Dall’Iraq al Kosovo fino all’Afghanistan, nel corso della sua vita militare, il generale Portolano ha partecipato a molteplici operazioni e missioni che hanno visto le Forze Armate italiane contribuire alla stabilità, alla sicurezza e alla pace internazionali, e a proteggere e tutelare gli interessi vitali e strategici nazionali. Agli incarichi di comando in Patria e in contesti operativi al di fuori dei confini nazionali, si aggiungono quelli di staff svolti in ambito Forza Armata, Interforze e Organismi Internazionali.