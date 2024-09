Pier Silvio in politica? “Fantasie assolute”. L’ironia di Gerry Scotti su un suo ruolo: “Solo da Papa in su”

Ci sono i nomi della squadra, c’è una data, ci sono pure alcuni dettagli sulla costruzione della struttura. Insomma, nei retroscena sul futuribile partito di Pier Silvio Berlusconi, che di tanto in tanto tornano in auge, c’è tutto. Compreso il fatto che si tratta di “fantasie”. A riportare sulle pagine delle cronache politiche l’ipotesi che Pier Silvio stia mettendo su l’armamentario per una prossima discesa in campo è stato oggi il Fatto quotidiano, che a sua volta ha citato un articolo di qualche giorno fa di Dagospia secondo il quale il lancio sarebbe previsto per aprile 2025.

Da Gerry Scotti a Massimo Doris: ora ci sono pure i nomi dell’ipotetico partito di Pier Silvio

“Segnatevi questa data”, era stata l’esortazione Dago, secondo il quale l’ad di Mediaset sarebbe pronto “ad approfittare di una sconfitta del centrodestra al referendum sull’Autonomia per ripercorrere le orme del padre”. A questi dettagli il Fatto, che invece punta su una discesa in campo a ridosso delle prossime politiche, ha aggiunto i nomi della squadra che Pier Silvio starebbe mettendo in piedi: si va da Massimo Antonio Doris, figlio di Ennio, a manager Mediaset, dalle leve azzurre più giovani a Gerry Scotti, che dovrebbe essere “quello che Paolo Del Debbio è stato per Berlusconi padre”.

L’ironia del conduttore: “Accetto solo ruoli da Papa in su”

“Gerry accetterebbe ruoli solo da Papa in su”, hanno ironizzato fonti dell’entourage del popolare conduttore, sentite dall’agenzia di stampa Adnkronos, che ha raccolto anche la smentita di Massimo Doris: “Amo il mio lavoro di imprenditore e banchiere e proprio per questo escludo in modo categorico un mio coinvolgimento in politica oggi e in futuro”.

Fonti vicine all’ad di Mediaset: “Fantasie assolute”

Di “fantasie assolute” hanno parlato anche altre fonti, rimaste anonime, che hanno sottolineato che “nulla si è mosso dall’ultima smentita”, l’ennesima, fatta dallo stesso Pier Silvio. Il “fascino della politica” c’è, aveva detto il secondogenito dell’ex premier nel luglio scorso, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, puntualizzando tuttavia la sua intenzione di proseguire il suo impegno da imprenditore e bollando come una “balla assoluta” l’aver commissionato sondaggi su di lui e sulla politica.