Panico all’Aria che tira, il sindaco di Caltanissetta sviene in diretta. Parenzo: “Non inquadriamolo”

Momenti di panico nel corso dell’ultima puntata di L’Aria che tira, su La7. Nel bel mezzo del collegamento in diretta con la piazza calda di Caltanissetta per l’emergenza idrica, il primo cittadino Walter Tesauro accusa un malore. L’inviata di David Parenzo si trova lì per registrare le proteste che proseguono da giorni per la carenza di acqua potabile. Il clima è incandescente con i cittadini in strada che inveiscono contro l’amministrazione locale e il governo.

Il sindaco di Caltanissetta sviene in diretta a L’Aria che tira

Durante il collegamento in diretta il primo cittadino del capoluogo siciliano si accascia in terra. Immediatamente dalla centrale operativa del 118 viene inviata un’ambulanza. Stando ai racconti non mandati in onda il sindaco, intercettando la confusione e il trambusto, all’improvviso è diventato pallido. Avrebbe anche chiesto di interrompere la diretta e solo dopo l’intervento dei sanitari fortunatamente si è ripreso. Parenzo in studio non fa che dire alla giornalista “Non riprendere, mi raccomando” per non violare la privacy del sindaco. “No no, la telecamera non ci arriva”, lo rassicura l’inviata.

Parenzo all’inviata: mi raccomando non riprendere…

“Queste signore in piazza con taniche d’acqua non mi sembrano delle pericolose sovversive”, spiega il conduttore in apertura di collegamento. “Con il nuovo ddl Sicurezza rischiano di finire in prigione”, azzarda l’inviata provocando le rimostranze dallo studio della giornalista Laura Tecce e del sondaggista Luigi Crespi: “Ma non è così! Ma cosa c’entra la Meloni?”. Poi lo svenimento del sindaco e la paura.