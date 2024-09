Ore di ansia per Totò Schillaci: l’eroe di Italia ’90 ricoverato in ospedale. La famiglia: “È stabile e monitorato”

Sono ore di ansia per la salute di Totò Schillaci. L’ex calciatore, che con la nazionale italiana si laureò campione del mondo ai Mondiali del 1990, è ricoverato presso l’ospedale Civico di Palermo. Secondo quanto riferito da alcune testate, Schillaci si troverebbe in condizioni gravissime. La famiglia, con un post sui social, ha però precisato che l’ex attaccante è “in condizioni stabili” e assistito “notte e giorno”.

La famiglia di Totò Schillaci: “È stabile e controllato giorno e notte”

“Viste le innumerevoli chiamate da parte di molte testate giornalistiche e viste le brutte notizie che circolano, informiamo che il nostro amato Totò è in condizioni stabili ed è controllato da un equipe di medici continuamente notte e giorno. Forza Totò”, si legge sul profilo Instagram del campione.

L’eroe di Italia ’90, dal tumore a Pechino Express

Schillaci, che a dicembre compirà 60 anni, nella sua carriera ha militato nel Messina, nella Juve e nell’Inter. La sua figura è però legata indissolubilmente alle “notti magiche” di Italia ’90, quando con la maglia azzurra divenne paladino dell’intera nazione. A inizio 2022 gli fu diagnosticato un tumore al colon. “Il mondo mi è caduto addosso, sono andato in depressione e avevo paura di morire”, raccontò Schillaci nel marzo dello scorso anno in un’intervista al Corriere della Sera, parlando del tumore che gli era stato diagnosticato 14 mesi prima, delle cure, del supporto della famiglia e di come l’imminente partecipazione al programma Pechino Express per lui rappresentasse “una rivincita dopo il cancro”.