Oktoberfest, la Germania si blinda per paura del terrorismo: metal detector e controlli a tappeto

Monaco di Baviera si prepara ad ospitare l’Oktoberfest, la tradizionale festa della birra che richiama nella città centinaia di migliaia di persone, provenienti da tutto il mondo, e la Germania ha paura. Per la prima volta nella storia dell’evento, imitato in molte parti del mondo, sarà utilizzato il metal detector per l’ingresso dei visitatori, per cercare di prevenire qualsiasi possibile fatto terroristico. Lo riporta in un articolo Il Giornale.

L’Oktoberfest e le misure di sicurezza

Gli organizzatori dell’Oktoberfest hanno già annunciato le prime misure di sicurezza, che introdurranno una novità assoluta per la grande manifestazione: il metal detector. La paura, nemmeno troppo nascosta, è che qualcuno possa introdursi all’interno dell’area del festival armato di armi da fuoco, esplosivi o coltelli, che possono essere facilmente nascosti sotto giacche e cappotti. I disagi non saranno pochi, poiché l’afflusso di persone sarà rallentato, ma è una misura necessaria per prevenire.

Al via il 21 settembre

Le autorità hanno spiegato che al momento non sussistono minacce concrete e specifiche in tal senso ma, “ a causa dell’attuale situazione di sicurezza, intensificheremo nuovamente i controlli… ciò potrebbe comportare tempi di attesa più lunghi ai punti di ingresso. Ma la sicurezza viene prima di tutto “. Così ha spiegato il sindaco di Monaco di Baviera, Dieter Reiter, a due giorni dall’apertura del festival, che prenderà il via sabato 21 settembre e chiuderà il prossimo 6 ottobre. Sarà massiccia anche la presenza di forze dell’ordine, con 600 agenti di polizia e 2.000 addetti alla sicurezza, oltre agli agenti in borghese che presidieranno la zona.

Tutte le altre misure di sicurezza previste

In tutta l’area dell’Oktoberfest sono state posizionate più di 50 telecamere. Niente zaini all’interno dell’area, recintata, dentro la quale si tiene la manifestazione, a maggior ragione è stato fatto divieto assoluto di portare all’interno bottiglie di vetro e coltelli. Sarà anche in banco di prova in vista dei mercatini di Natale, altra grande tradizione tedesca.