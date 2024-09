Nuovo attentato a Trump, spari sul campo da golf. “Sto bene, vi amo: non mi arrendo”

Nuovo attentato a Donald Trump, ma stavolta l’ex presidente degli Stati Uniti è uscito indenne e secondo fonti americani “è al sicuro”. A darne notizia è stato il portavoce della campagna di Trump, Steven Cheung in una dichiarazione in serata. “Il presidente Trump è al sicuro dopo spari nelle sue vicinanze. Al momento non ci sono ulteriori dettagli”, ha detto Cheung. In serata i dettagli sono poi arrivato: chi ha sparato, voleva ucciderlo.

L’attentato a Donald Trump al circolo del golf

L’ex presidente stava giocando a golf al Trump International Golf Club di West Palm Beach verso le 14 di oggi, ora americana. Dopo l’esplosione di colpi di arma da fuoco, il circolo è stato isolato. Secondo la Cnn la persona arrestata dalle autorità statunitensi dopo la sparatoria avvenuta al Trump International Golf Club a West Palm Beach, in Florida, avrebbe agito con l’intento di colpire l’ex presidente Donald Trump, che al momento dell’incidente si trovava nella struttura. Lo ha detto una fonte informata dei fatti all’emittente “Cnn”, dopo che il responsabile è stato arrestato e che le autorità hanno “fermato una macchina” connessa all’incidente. La Casa Bianca ha fatto sapere che il presidente Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris sono stati aggiornati sulla situazione.

Trump è stato portato in salvo dagli agenti del secret service che hanno aperto il fuoco su un uomo che è stato visto con quella che potrebbe essere stata una pistola. L’uomo è stato successivamente arrestato dalla polizia locale sulla I-95.

“Niente mi rallenterà, non mi arrenderò mai. Vi amerò sempre per il vostro sostegno. Unità. Pace. Rendiamo di nuovo grande l’America. Dio vi benedica”, sono le parole di Donald Trump riportate dalla sua campagna, a commento del nuovo tentativo di assassinio che lo ha visto coinvolto nel suo golf club a West Palm Beach, Florida. Trump ha inviato un’e-mail alla sua lista di raccolta fondi dicendo che ci sono stati “colpi di arma da fuoco nelle mie vicinanze, ma prima che le voci inizino a diffondersi senza controllo, volevo che lo sapeste per primi: sto bene”.

Il messaggio di Kamala Harris

La vettura di cui era al volante è ora passata al setaccio delle autorità. Non è chiaro se la persona fermata è quella che ha sparato o se somiglia solo alla descrizione di un testimone oculare che ha parlato con la polizia. Non è chiaro neanche quali misure di sicurezza saranno prese per Mar-a-Lago, dove Trump vive con Melania. I dettagli dell’accaduto sono ancora preliminari. Secondo indiscrezioni, una delle prime chiamate al 911 riguardava una sparatoria fra due individui fuori dal club del golf di Trump. Fonti hanno successivamente spiegato a Cnn che probabilmente lo scambio di colpi di arma da fuoco era con il Secret Service. Non è ancora chiaro se il sospettato abbia aperto il fuoco, oppure se i colpi avvertiti siano stati esplosi dal Secret Service per neutralizzarlo in anticipo dopo averlo intercettato.

“Sono lieta che stia bene. La violenza non ha posto in America”, ha aggiunto Harris. “Ho appena parlato con il presidente Trump. E’ una delle persone più forti che io conosca. E’ di buon umore, ed è più determinato che mai a salvare il Paese”, ha messo in evidenza il senatore repubblicano alleato di Trump, Lindsey Graham.

Il tweet del figlio

“Ci risiamo, amici! Colpi sparati al Trump Golf Course di West Palm Beach, Florida”, twitta il figlio di Trump, Donald jr. “Un AK-47 è stato trovato tra i cespugli, secondo le forze dell’ordine locali. La campagna Trump ha diffuso un comunicato confermando che il presidente Trump è al sicuro. Un sospetto sarebbe stato arrestato”, scrive Donald jr.

“Ho appena parlato con il presidente Trump. È una delle persone più forti che abbia mai conosciuto. È di buon umore ed è più determinato che mai a salvare il nostro Paese”, scrive su X il senatore Lindsey Graham.

L’attentato di luglio

A luglio Trump è stato vittima di un attentato a Butler, in Pennsylvania, quando è stato colpito all’orecchio dal proiettile sparato da un cecchino. Ad aprire il fuoco Thomas Matthew Crooks, un giovane che è stato ucciso dagli agenti del Secret Service.