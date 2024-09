Nonna uccisa a forbiciate dal nipote 20enne che poi chiama i carabinieri: “L’ho colpita alla gola”. Orrore a Chiavari

Chiavari travolta dalla follia. “La nonna è morta ma io sto bene”. Inizia così la raccapricciante telefonata di un ragazzo di 20 anni al numero unico delle emergenze. Simone Monteverdi ha chiamato i carabinieri dopo aver ucciso la nonna, Andreina Canepa colpendola probabilmente al collo con un paio di forbici. Il fatto è accaduto a Chiavari nella mattinata di sabsato 21 settembre. Nonna e nipote vivevano inseme in corso Lavagna, a Tiggullio, provincia di Genova. Sul posto sono giunti il 118 e i carabinieri che hanno portato il ragazzo in caserma. Il 20enne è stato ritrovato sporco di sangue mentre la donna di 82 anni è stata trovata a terra senza vita. Il giovane reo confesso ha poi spiegato agli inquirenti i futili motivi per cui avrebbe compiuto tale orrore. Un’atra tragedia dove la banalità del male lascia senza parole.

Nonna uccisa dal nipote: “L’ho colpita e ho buttato le forbici dalla finestra”

La vittima è Andreina Canepa, ottantenne residente a Chiavari. Il nipote Simone Monteverdi, è reo confesso. «Prima abbiamo litigato», è stato il suo primo racconto agli inquirenti. «Poi l’ho colpita con le forbici che ho buttato dalla finestra». I carabinieri, intervenuti dopo la chiamata di emergenza, lo hanno prelevato e portato in caserma. Il giovane conviveva con l’anziana che in passato aveva gestito un’agenzia di pratiche auto in centro a Chiavari. Sul posto, per un sopralluogo, il pubblico ministero Francesca Rombolà che svolgerà le indagini insieme al medico legale Sara Lo Pinto. Lo sgomento è totale di fronte a questa ennesima violenza efferata compiuta da un giovane in un contesto familiare.

Due giorni fa latra tragedia a Sestri Levante

Una tragedia avvenuta pochi giorni dopo un’altro dramma familiare sconcertante avvenuto nella zona, a Sestri Levante, dove un ex militare della Marina di 74 anni, Gian Paolo Bregante, ha ucciso la moglie Cristina Marini, 72 anni, con un revolver. Una telecamera interna all’abitazione ha ripreso per intero la drammatica sequenza dell’omicidio di Cristina Marini. Nel video si vede la lite tra i coniugi, poi Bregante che si sposta in un’altra stanz e prende l’arma legalmente detenuta. L’uomo a quel punto torna in cucina e spara alla moglie uccidendola sul colpo. Bregante ieri è stato a lungo interrogato dal pm Stefano Puppo: ha raccontato quella che è al momento è l’unica versione dei fatti.