“Non ci fu il processo a Prodi”: Specchia smonta Nardella sul precedente di Open Arms. Scintille a Piazza Pulita (video)

Processo a Salvini e caso Open Arms: scintille tra Specchia e Nardella, siamo a Piazzapulita, il talk-show di La7: il caso è stato sviscerato non senza polemiche. L’editorialista di Libero interviene in modo concreto e deciso, fondandosi sui fatti e su precedenti che rendono la richiesta dei sei anni di reclusione al vicepremier abnorme. Un processo essenzialmente politico. “Tutto è cambiato dal punto di vista internazionale: in Europa tutti si stanno rendendo conto del bisogno di fermare i flussi di migranti. C’è la Svezia che rimanda i migranti indietro con 30mila euro a testa; sulla Manica gli inglesi che bombardano, gli spagnoli che li rimandano indietro. C’è un movimento in tutta Europa dove ci si rende conto che c’è una necessità di bloccare i flussi. Già questo – ha aggiunto – è discronico rispetto al resto”. Insomma, l’editorialista di Libero illustra lo scenario internazionale, il contesto mutato radicalmente. L’ex sindaco di Firenze, Nardella, ora eurodeputato del Pd, non sente ragioni. Specchia si arrabbia e confuta il furore ideologico dell’interlocutore ricordandogli un preccedente “dimenticato” a sinistra.

Nardella Ko sul precedente di Open Arms ricordato da Specchia

“Il 28 maggio del 1997 ci fu la famosa tragedia del canale d’Otranto: una motovedetta italiana, su ordine del Presidente del Consiglio, speronò una nave albanese e ci furono 81 morti”, ha raccontato. Perché, al tempo, l’accaduto non ebbe la stessa risonanza del caso Open Arms? L’azione del mezzo acquatico fu letta come una naturale esigenza di “interesse nazionale”. “Non ci fu il processo Prodi”, ha sottolineato Specchia. Per quanto riguarda Salvini, invece, si tratta di “un attacco politico”. I magistrati , scandisce, “non possono abusare dei termini politici”.

Il precedente di Open Arms durante il governo Prodi

Ricordiamo che nel 2019 Salvini fece sbarcare donne incinte e malati. Quando a sinistra rimangono a corto di memoria, si indispettiscono. Nardella inizia quindi a a gridare: “Sono casi diversi…”. Ma le acrobazie non servonom Specchia alza la voce più di lui, si prende la parola e subito ribatte: “L’unica differenza è che in quel caso ci furono 81 morti e qua no“… Un botta e risposta dav vero illuminante.