Neonati sepolti, parla l’ex fidanzato di Chiara Petrolini: “Voglio riconoscere i miei bambini e fargli il funerale”

“Sono frastornato. Mi sembra di essere finito in un film terribile. E soprattutto non so più chi ho conosciuto, chi era Chiara”. Si chiama Samuel, ha poco più di vent’anni ed è l’ex fidanzato di Chiara Petrolini, la ragazza accusata di avere ucciso i suoi due neonati. E oggi racconta attraverso il suo avvocato, Monica Moschioni, cosa è successo dal suo punto di vista. Il suo sfogo è pubblicato dalla Gazzetta di Parma. «Sono completamente frastornato. Non ho ancora realizzato cosa sia successo. E soprattutto non so più chi ho conosciuto, chi era Chiara», dice Samuel.

La 21enne di Vignale di Traversetolo è ai domiciliari per omicidio premeditato e soppressione di cadavere, dopo il ritrovamento agghiacciante di due neonati sepolti nel giardino. La vicenda ha gettato tutta Italia nello sgomento più totale. «Mi sembra di essere finito in un film terribile. Appena le procedure lo permetteranno vorrei riconoscere i miei bambini, dargli un nome e organizzare una cerimonia». Questo il suo desiderio nei confronti delle due povere anime. L’avvocato Monica Moschioni chiede per il giovane «un po’ di quiete, di silenzio. Su molti aspetti abbiamo saputo gli sviluppi dalla stampa. Non abbiamo ancora ricevuto una copia dell’ordinanza; non abbiamo ancora un documento che definisca in modo ufficiale che è il padre dei due bambini».

A parlare è finalmente l’ex fidanzato di Chiara Petrolini dopo il ritrovamento dei due corpicini nel giardino della ‘villetta degli orrori’ di Traversetolo. “Non so più chi ho conosciuto”, ripete treamite il suo avvocato. Il ragazzo è stato tenuto all’oscuro di entrambe le gravidanze, nonostante una relazione stabile con la 22enne. Il loro rapporto era stato descritto come “assolutamente tranquillo” da parte di un’amica di lei. Ora Traversetolo si prepara a dare l’addio – senza neanche mai aver dato un ‘benvenuto’ – ai piccoli rinvenuti in quel giardino della località Vignale. Il sindaco, Simone Dall’Orto si è attivato per capire chi dovrà registrare i due all’anagrafe, sia per il certificato di nascita che per quello di morte. Qualora non fosse trovato un accordo tra i Petrolini e la famiglia di Samuel, non è escluso che possa occuparsene la Procura. Ma il 21enne vuole farsene carico.