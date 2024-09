Neonati sepolti in giardini: arrestata Chiara Petrolini, la studentessa accusata di averli ammazzati

E’ stata arrestata questa mattina Chiara Petrolini, la 22enne accusata di aver ucciso due neonati, a distanza di un anno, dopo averli partoriti nella sua casa di Vignale di Traversetolo. La Procura di Parma – che aveva chiesto per la seconda volta una misura cautelare al Gip dopo il rigetto della prima – farà una conferenza stampa alle 11 per i dettagli. Nella tarda serata di giovedì è arrivato il risultato del Dna: anche il primo bambino sepolto, ritrovato dagli inquirenti nel giardino della villa una decina di giorni fa, è figlio di Chiara Petrolini. Il secondo neonato, partorito da Chiara Petrolini il 7 agosto e ritrovato due giorni dopo sepolto in giardino, presentava un colpo alla testa.

Arrestata Chiara Petrolini, si indaga sulla morte dei neonati

Come riportato dal Corriere della Sera, non è ancora chiaro se il trauma sia stato inflitto intenzionalmente o se il bambino abbia urtato contro una mattonella durante la sepoltura. Inoltre, sono state rinvenute alcune tracce di sangue nel bagno. Il suo avvocato Nicola Tria fa sapere – come riporta Open – che lei «non parlerà con nessuno finché non sarà tutto chiaro». Ma secondo una fonte accreditata la ragazza «non mangiava più per non ingrassare e non far crescere la pancia». E una sua amica dice che Petrolini era «serena come sempre: non un segnale da parte sua. Una tranquillità che ora mi fa paura».