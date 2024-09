Nei dati il riscatto del Sud. Meloni: “Lavoro e investimenti funzionano, bonus e mancette hanno fallito”

“L’Italia cresce davvero solo se riesce a rimettere in moto tutta la sua economia e tutti i suoi territori. Ecco perché con questo governo gli investimenti al Sud sono aumentati del 50%”. Così Giorgia Meloni sui propri social, dove ha ricordato che “i dati del rapporto Svimez ci dicono che il Pil del Sud nel 2023 è cresciuto più della media nazionale – cosa che non accadeva dal 2015 – di quasi mezzo punto percentuale e che gli occupati nel Mezzogiorno sono aumentati del 2,6% su base annua, anche qui ancor più della media nazionale (+1,8%)”.

La forza dei “dati oggetti” contro la “narrazione distorta della sinistra”

“Dati oggettivi che – prosegue il premier – smentiscono l’ennesima narrazione distorta della sinistra, che prova a dipingerci come nemici del Mezzogiorno che vogliono spaccare l’Italia con l’autonomia differenziata”.

Meloni: “Al Sud servono lavoro e investimenti, non bonus e mancette”

“Lo fanno – sottolinea ancora Meloni – perché non possono dire la verità, e cioè che quello che sta facendo questo Governo per il Sud, e per l’Italia tutta, si poteva fare anche prima, ma loro non lo hanno fatto o hanno preferito portare avanti politiche assistenzialiste basate solo su bonus e inutili mancette elettorali, anziché investire sul lavoro e sulla crescita vera e strutturale del territorio”.