Naufragio della Bayesan, l’esito dell’autopsia: i coniugi Bloomer morti per “annegamento a secco”

Nessuna traccia di acqua nei polmoni. L’autopsia sui coniugi Bloomer, morti nel naufragio della Bayesan, a Palermo, ha dato l’esito più doloroso: il banchiere presidente della Stanley Morgan e la moglie sono morti per soffocamento sull’imbarcazione.

L’autopsia e il soffocamento

Sono morti per soffocamento Jonathan Bloomer, presidente della Morgan Stanley International, e la moglie Judit Elizabeth, tra le vittime del naufragio del Bayesian, la barca a vela di lusso affondata a Palermo il 19 agosto scorso.

Saranno ora gli esami istologici a stabilire se la coppia è morta perché, dopo aver trovato una bolla d’aria in cabina, ha esaurito l’ossigeno, oppure se è deceduta per annegamento, visto che non risultano tracce di acqua nei polmoni. La prima ipotesi resta la più probabile.

Oggi, invece, verranno conferiti gli incarichi per le autopsie sui corpi del magnate inglese Mike Lynch e della figlia 18enne Hannah, il cui cadavere è stato recuperato per ultimo dai sub dei vigili del fuoco, mentre gli accertamenti medico legali sul cuoco, unico dell’equipaggio a perdere la vita, non sono stati ancora fissati: lo chef era di Antigua, per cui la Procura sta tentando di notificare ai familiari l’atto di legge attraverso i canali consolari.

Il naufragio della Bayesan e le persone indagate

Per la tragedia della Bayesan sono indagati dalla Procura di Termini Imerese per naufragio e omicidio plurimo colposi James Cutfiled, il comandante del veliero, l’ufficiale di macchina, e il marinaio che era in turno in plancia.

Al primo, Tim Parker Eaton, viene contestato di non avere controllato il funzionamento dei dispositivi di sicurezza che chiudono i portelloni e azionano i compartimenti stagni, evitando gli allagamenti in particolare della sala macchine.

Il secondo, Matthew Griffiths, avrebbe dovuto invece segnalare l’arrivo della violenta tempesta che ha investito l’imbarcazione.

La morte dei coniugi Morvillo

Sempre per il naufragio del 19 agosto dell’imbarcazione di lusso, gli esami autoptici hanno stabilito, invece che l’avvocato Chris Morvillo e la moglie Neda sono morti per annegamento. Sui loro corpi non risultavano segni di traumi.