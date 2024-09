Meloni in videocollegamento al summit di New York: “Kiev ci ricorda cosa significa combattere per la libertà” (video)

Il popolo ucraino “ci ricorda cosa significa credere e combattere per la libertà”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento ad un evento organizzato a New York sulla ricostruzione dell’Ucraina. “È un valore che dobbiamo proteggere se vogliamo ripristinare la pace in Europa: abbiamo tutti fatto la nostra parte, e ora è il momento di incrementare e mettere a sistema i nostri sforzi”, ha detto, aggiungendo che la dichiarazione congiunta approvata oggi, promossa dalla presidenza di turno italiana del G7, va in questa direzione.

“Caro Volodymyr – ha proseguito il capo del governo italiano – continueremo a essere al tuo fianco per tutto il tempo necessario” e “come sempre puoi contare su di noi”. “Come Italia – ha proseguito il premier – abbiamo adottato 9 pacchetti di aiuti militari” in favore dell’Ucraina. “Ci siamo focalizzati sulla difesa aerea e ora stiamo per inviare una seconda batteria di Samp-T”.

Presenti e assenti all’evento di New York

All’evento per la ricostruzione dell’Ucraina ospitato a New York da Joe Biden erano presenti e sono interventi in persona, il presidente americano, Volodymyr Zelensky, la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen e il primo ministro britannico Keir Starmer. In video collegamento sono intervenuti solamente Giorgia Meloni e il primo ministro canadese Justin Trudeau.

“Noi, leader del G7, riaffermiamo il nostro incrollabile sostegno all’Ucraina oggi e in futuro, in guerra e in pace”, esordisce così la dichiarazione del G7 che ribadisce il sostegno a Kiev.

Francia, Germania e Giappone non sono invece comparsi. La Francia, secondo quanto si apprende, era prevista a livello non di capo di stato anche se il presidente Emmanuel Macron è a New York , dove è intervenuto in giornata all’assemblea dell’Onu. “Ringrazio il presidente Biden, la presidente Meloni e tutti voi per la vostra leadership e per il vostro sostegno nel proteggere le nostre vite”, ha detto il presidente Zelensky al termine dell’evento.

“A Roma nel 2025 la conferenza per la ricostruzione”

“Con l’occasione – riferisce una nota di palazzo Chigi – è stata adottata dal Gruppo dei Sette una dichiarazione coordinata dalla Presidenza italiana, aperta anche all’adesione degli altri Stati che hanno partecipato all’evento. Al centro della riunione, la riaffermazione dell’impegno congiunto ad assicurare, bilateralmente e attraverso i meccanismi multilaterali, l’assistenza economica all’Ucraina, con particolare attenzione alle riforme. È stato, infine, ribadito il sostegno alla protezione e riabilitazione delle infrastrutture critiche energetiche, nonché il coordinamento sulla ricostruzione, anche in vista della Ukraine Recovery Conference che si svolgerà a Roma nel 2025”.