Melania Trump sui social: “Orgogliosa di aver posato nuda: dovremmo onorare i nostri corpi”

Melania Trump è orgogliosa di aver posato nuda quando faceva la modella.E ricorda a chi la critica per questo che la “celebrazione” della bellezza fa parte della cultura. “Dovremmo onorare i nostri corpi e abbracciare la tradizione senza tempo di usare l’arte come potente mezzo di autoespressione”. Così la bellissima ex first lady in un video pubblicato su X per promuovere il libro di memorie in uscita il prossimo 8 ottobre.

Melania Trump in un video su X: ho posato nuda con orgoglio

“Perché difendo con orgoglio l’aver posato nuda coma modella?”. Così inizia un video, pubblicato su X, con lancia il suo libro di memorie, “Melania”. “La domanda più urgente è perché i media scelgono di mettere sotto esame la mia celebrazione della figura umana in un servizio fotografico di moda”- Poi l’affondo contro i media con immagini di nudi in celebri opere d’arte.

A ottobre il suo libro di memorie che promette un ritratto intimo

Il video è destinato a far crescere l’attesa e il dibattito intorno al libro. Che promette “un ritratto intimo” della 54enne di origine slovena e del suo cammino dal “runway” delle sfilate di moda alla Casa Bianca, passando dalla Trump Tower. Non mancheranno i toni politici, stando ad un altro video pubblicato nei giorni scorsi su X in cui Melania fa riferimento al raid dell’Fbi nella residenza di Mar a Lago, nell’agosto 2022, per sequestrare le carte portate via da Trump dalla Casa Bianca.

Non pensavo il governo invadesse la mia privacy

“Non avrei mai immaginato che la mia privacy sarebbe stata invasa dal governo qui in America – ha detto – questa non è solo la mia storia, ma deve servire come un monito per tutti gli americani. Per ricordare che la nostra libertà e i nostri diritti devono essere rispettati”. Nell’annunciare l’uscita del libro, lo scorso luglio, veniva spiegato che l’ex first lady invitava i lettori nel suo mondo, offrendo il ritratto di una donna che ha vissuto una vita straordinaria”.

Voglio presentare la mia visione, la mia verità

“Da persona riservata mi sono spesso sentita soggetta alla pubblica attenzione e ai travisamenti, sento la responsabilità di chiarire i fatti, credo che sia importante presentare la mia visione, la verità”, ha detto ancora. Anche Donald Trump negli ultimi giorni ha parlato del libro in uscita della moglie. Durante un comizio ieri nello stato di New York ha invitato a comprarlo, esprimendo la speranza che abbia detto “cose belle” su di lui. “E se dice cose brutte vi chiamerò per dirvi di non comprarlo”.