Maria Rosaria Boccia non potrà più entrare alla Camera: scatta il daspo per il giro con gli occhiali spia

La “passeggiata” con gli occhiali spia pubblicata sui social costa a Maria Rosaria Boccia un daspo sine die dalla Camera dei deputati. La Commissione sicurezza di Montecitorio, secondo quanto emerso, è pronta sanzionare l’imprenditrice di Pompei con la sospensione dei permessi di accesso al Palazzo. La misura è la più severa fra quelle previste per casi del genere e non prevede una scadenza. La revisione è possibile solo con una nuova eventuale deliberazione del Comitato.

Daspo per Maria Rosaria Boccia: alla Camera scatta la sospensione degli ingressi

La decisione ufficiale sarà assunta dopo le 17 di oggi. Alcune indiscrezioni di stampa, fornite prima dal Foglio e ribadite poi dall’Adnkronos, hanno però anticipato che ad arrivare non sarà il semplice “richiamo” come ipotizzato da alcuni nei giorni scorsi, ma la più rigorosa delle risposte. Del Comitato per la sicurezza fanno parte il vicepresidente pentastellato della Camera, Sergio Costa, e i deputati questori Paolo Trancassini (FdI); Alessandro Benvenuto (Lega) e Filippo Scerra (M5s).

Gli occhiali-spia e la violazione del divieto di fare riprese

Il caso che devono affrontare è ormai l’arcinoto “giro turistico” da remoto della Camera che Boccia ha ritenuto di far fare ai suoi follower con l’utilizzo degli occhiali Ray Ban Meta, che consento di fare riprese. Alla Camera dei deputati, però, non è consentito realizzare video senza autorizzazione al di fuori di precisi spazi e precise occasioni di carattere pubblico. Una questione che, come è intuitivo, attiene alla sicurezza degli spazi istituzionali.