Leo sulla manovra: “Cento euro alle famiglie entro la fine dell’anno. Anticipiamo il bonus Befana”

L’anticipazione sulla prossima manovra arriva da vice ministro dell’Economia, Maurizio Leo: «Per la classe media le tasse sono troppo alte, stiamo valutando di anticipare e rafforzare l’aiuto da 100 euro previsto per l’Epifania», dice l’esponente di Fratelli d’Italia.

«Siamo consapevoli che la classe media ha un livello di tassazione troppo alto, perché chi guadagna fino a 50mila euro l’anno non può certo considerarsi ‘ricco’. Abbassare le tasse al ceto medio è necessario, ma lo si deve fare con risorse da individuare», spiega Leo nell’intervista rilasciata al giornalista del quotidiano romano Andrea Bassi.

Leo: detassare le tredicesime e ridurre l’Irpef per i ceti medi

Si è parlato di una riduzione del secondo scaglione Irpef dal 35% al 33% per i redditi fino a 60 mila euro e Leo commenta: «Abbiamo già ridotto da quattro a tre gli scaglioni Irpef. Sicuramente questa è un’ipotesi percorribile da valutare. Sarebbe un segnale positivo e in linea con gli obbiettivi della riforma fiscale. Tuttavia, è sempre necessario accompagnare queste misure con altre politiche che rafforzino il potere d’acquisto, migliorino l’accesso ai servizi e incentivino l’occupazione”.

Un sostegno potrebbe arrivare anche dalla detassazione delle tredicesime: «Qualora ci fosse lo spazio, è da valutare. Ad esempio, nel decreto legislativo sulle imposte dirette è contenuto il cosiddetto bonus Befana, un’erogazione a gennaio di 100 euro per le famiglie. Non è del tutto da escludere che, questo bonus, possa essere rivisto e anticipato nel 2024, sostanzialmente implementando le tredicesime di questo anno. Vogliamo aiutare le famiglie, soprattutto in un momento particolare dell’anno».

Il governo ha ereditato e mantenuto l’assegno unico per i figli che costa una ventina di miliardi l’anno: «Il governo vuole favorire la natalità. Ci sono diverse strade: o potenziare l’assegno unico o introdurre detrazioni specifiche per i figli. L’obiettivo è venire incontro alla famiglia. Questo è un tema prioritario», conclude.