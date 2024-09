L’applauso dei dipendenti del ministero a Sangiuliano (video). L’annuncio di Roberto Sergio: “Tornerà in Rai”

Il video è apparso sulla pagina Instagram di Gennaro Sangiuliano e ha fatto rapidamente il giro della rete: un lungo applauso ha infatti salutato l’ultimo atto da ministro della Cultura del giornalista napoletano.

Il video dell’addio di Sangiuliano al ministero

Il video del congedo dal dicastero amministrato sino a ieri pomeriggio dura pochi secondi. Nel filmato, Sangiuliano cammina di spalle lungo un corridoio del ministero tra gli applausi del personale, diretto verso una porta a vetri. Un messaggio di addio dopo le dimissioni irrevocabili comunicate alla premier, Giorgia Meloni, sull’onda del caso Boccia.

Sangiuliano, l’applauso d’addio, ora il ritorno in Rai

“Certamente Sangiuliano rientrerà in azienda e poi valuteremo assieme. Tutto troppo affrettato per fare ipotesi”. Così l’amministratore delegato Rai, Roberto Sergio al ‘Quotidiano del Sud’, in merito al ritorno in Rai dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che era in aspettativa da Viale Mazzini e che – come assicurato anche dallo stesso Sangiuliano in un’intervista oggi al ‘Messaggero‘ – tornerà a breve in azienda.

Crosetto: “Non ci saranno strascichi”

“Se ci saranno strascichi? Mi pare ci sia un nuovo ministro, che strascichi devono esserci. Mi auguro ci siano molte cose positive, voi vi augurate ce ne siano di negative. Abbiamo una visione diversa del governo”. Così il ministro della difesa Guido Crosetto, a margine del suo intervento alla Festa del Fatto Quotidiano a Roma, commentando la sostituzione di Gennaro Sangiuliano con Alessandro Giuli come titolare della cultura. Crosetto ha poi ribadito: “Io mi auguro che ci siano sempre cose positive, anche quando governa Draghi, Letta, Gentiloni, Renzi”.