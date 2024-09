La “perfidia” di D’Alema su Renzi: “Troppa importanza a chi, voti alla mano, non ne ha”

Il “grande harakiri” ha definito Giuseppe Conte la possibilità che il Pd accolga il “figliol prodigo Matteo Renzi”. Massimo D’Alema oggi ci mette la pietra tombale. “Il fatto che si inciampi, voglio quello, voglio quell’altro..mi sembra infantile, francamente. Mi sembra dare troppa importanza a chi, voti alla mano, non ne ha”. Così ha sentenziato all’ipotesi di ‘imbarcare’ Matteo Renzi nel campo largo, alla festa dell’Unità di Pesaro. Un de profundis. La politica si fa con i voti, e l’ex presidente del Consiglio usa tutta la sua “perfidia” politica per rimettere nei ranghi Renzi e il suo attivismo di queste settimane.

Sabato era stato Giuseppe Conte ad avvisare la segretaria del Pd Elly Schlein. Il leader del M5S aveva chiuso le porte in faccia al capo di Iv, rottamando un campo largo già in agonia. Goffredo Bettini sul leader di Italia Viva in un’intervista a Il Fatto Quotidiano si era espresso con chiarezza (“Dargli le chiave del centrosinistra sarebbe un fallimento perché il suo ciclo è finito”). Il “the day after” della sparata di Conte vede un’ulteriore colata di gelo sull’ex rottamatore.

Il tutto mentre Elly Schlein temporeggia. E sull’eventuale alleanza politica con Matteo Renzi non si sbilancia. “Penso sempre che sia un dibattito un po’ surreale questo sulle alleanze. Le alleanze non si fanno da nome a nome ma da tema a tema”, dice in tv. Ma la sola ipotesi di un riavvicinamento tra il Partito democratico e il fondatore di Italia Viva sta terremotando la base dem. Che è stufa di sodalizi fatti per distruggere e non per costuire. E mentre Renzi twitta: “Monza. Ferrari. Leclerc. Roba da non crederci! Che spettacolo, fantastico”, commentando il successo della Ferrari di Charles Leclerc nel gran premio di Monza, la base pensa a tutt’altro. Andare sui profili social della Schlein per credere: Elly no, non ci cascare, la implorano dal web. “Fuori Renzi dal Pd”, recitano diversi commenti ai post dell segretaria.

La base dem “implora” Schlein: “Renzi no…”

E ancora: “Renzi no, finisce male se lo accettate. Già il campo largo ha problemi… Io vi ho sempre dato il mio voto, ma con Renzi non credo”. In un altro messaggio si legge poi: “Lasciate perdere Renzi. Fino a ora abbiamo ingoiato tutto e abbiamo continuato a votare Pd ma questo no, Renzi no. Cara Schlein fai bene i tuoi conti, rischi altri anni di destra al governo”. “Pensavo che riuscissi a liberare il Pd, invece…”, scrive un utente sconsolato. “Tanta fatica e poi piazzi Renzi. Ne vale la pena?”. “Perderai il mio voto e la mia tessera, se non lasci poerdere Renzi”. Sembra chiaro come la pensa la base dem…