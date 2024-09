Il sindaco di Ivrea rischia di venire sbranato da due pitbull: “Ho chiesto aiuto, ma nessuno mi ha sentito”

Il sindaco di Ivrea, Matteo Chiantore ha rischiato di venire sbranato da due pitbull. La notizia è stata data dallo stesso primo cittadino, eletto col Partito democratico, che ha riferito che l’aggressione è avvenuta mentre correva nei boschi di Bienca, una frazione di Chiaverano, nel Torinese.

Grande appassionato di sport, Chiantore si stava allenando per la corsa Ivrea-Mombarone del 22 settembre prossimo, quando si è ritrovato improvvisamente attaccato dai cani, uno dei quali lo ha azzannato al polpaccio sinistro. La pronta reazione del sindaco è servita ad allontanare i due molossi. In quel momento, nella zona boschiva, non stava passando nessuno, quindi il primo cittadino si è trovato da solo ad affrontare i pitbull, probabilmente scappati da un cascinale nelle vicinanze.

Due pitbull addosso al sindaco di Ivrea: erano stati lasciati liberi

Il sindaco di Ivrea ha detto che i due pitbull sarebbero spuntati improvvisamente e senza alcun preavviso. Senza abbaiare né manifestare segnali di avvertimento. Il primo ha azzannato il polpaccio del primo cittadino, l’altro ha invece attaccato frontalmente. D’istinto Chiantore ha lottato, ma, non essendoci nessuno nelle vicinanze, le sue urla disperate sono rimaste inascoltate.

Chi è Matteo Chiantore, primo cittadino dem di Ivrea (dal Corriere)

Chiantore ha scelto di mantenere un profilo basso e di non commentare pubblicamente quanto accaduto. Tuttavia, il caso riporta in primo piano il dibattito sulla gestione dei cani liberi e sulle norme di sicurezza per garantire la tranquillità dei cittadini durante le proprie attività all’aperto. Secondo la stampa locale, Chiantore non ha presentato denuncia per quanto accaduto. È probabile che i due animali fossero scappati da una cascina della zona. Al Corriere della Sera, l’uomo politico ha commentato l’aggressione con una dichiarazione laconica: «Ora sto bene, grazie. Diciamo che ho avuto un paio di minuti molto complicati. Gli animali erano stati lasciati liberi».