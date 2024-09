“Pasticcio largo” sul referendum per la cittadinanza: Conte non firma, le opposizioni si spaccano

L’opposizione si aggrega? Il campo stretto diventa largo? Macché. Neanche il referendum sulla cittadinanza riesce a fare da collante. A sinistra e sui media che contano suonano la grancassa sulle 500mila firma raggiunte. Eppure neanche questo risultato fa da lievito a questo soufflé sgonfio che si ostinano a chiamare campo largo. Giuseppe Conte si sfila e non firma. Il M5s, secondo partito di opposizione, non sarà della partita. Il leader grillino aveva preso tempo, a inizio agosto e anche a fine mese. «Leggerò il quesito e lo valuteremo», aveva risposto vago al pressing di Riccardo Magi di +Europa che lo invitava a decidere per la firma. Alla fine la valutazione è giunta: Conte non ha firmato. A motivare questa decisione è intervenuta per i cinquestelle la vicecapogruppo Vittoria Baldino. Che ha parlato sì di supporto alla campagna, ma solo «a titolo personale ». La linea ufficiale del partito è ben altra e separata: c’è una nostra proposta in Parlamento sullo Ius scholae (che prevede un solo ciclo di studi), dunque si parta da quella. Sottotitolo: vogliamo tirare dritto con la nostra battaglia, non vogliamo annacquare la nostra identità.

Referendum sulla cittadinanza, festa prematura per le 500mila firme: opposizioni spaccate

Dunque, i festeggiamento sono prematuri, lo champagne aperto da parlamentari ed esponenti del mondo dello spettacolo va rimesso in frigo. Solo i rossoverdi dei Dioscuri Bonelli e Fratoianni mettono il sigillo sulla raccolta firme, andata a buon fine 48 ore fa. Anche Matteo Renzi di Italia Viva segue l’onda. Ma si sfila un altro attore dell’ormai ex campo largo: Azione di Carlo Calenda si sfila. E nel Pd, tanto per cambiare, la situazine non è così lineare: la segretaria Schlein ha firmato il 14 settembre a campagna già avviata, ma non ha fatto passare la sottoscrizione al referendum sulla cittadinanza una posizione ufficiale del partito. Non per la solita ritrosia dell’ala riformista – è il ragionamento che fa Repubblica- da Guerini a Del Rio già autori 13 vanni fa di una proposta di legge simile-. Ma per non “turbare” la Cgil, impegnata già in due referendum, quello sull’autonomia e quello sul Jobs Act. La foto festante di qualche giorno fa alla Festa di Avs è già sorpassata. Dal campo largo al “pasticcio largo”