Il Papa in Belgio, esplode un “giallo” in una canonica: sacerdote 70enne trovato morto per droga

Prosegue il viaggio di Papa Bergoglio in Belgio, dopo il monito contro la pedofilia di ieri. “Penso alle drammatiche vicende degli abusi sui minori, alla quale si è riferito il Re e anche il primo ministro, una piaga che la Chiesa sta affrontando con decisione e fermezza, ascoltando e accompagnando le persone ferite e attuando in tutto il mondo un capillare programma di prevenzione”, aveva detto dopo l’incontro con i Reali del Belgio. Bergoglio nel pomeriggio incontrerà gli studenti universitari a Lovanio. In particolare, si recherà all’Università cattolica che si trova a Ottignes- Louvain -la- Neuve. Al termine di questo incontro, si recherà al Collegio Saint-Michel per il dialogo privato coi gesuiti presenti in Belgio. Un appello del Papa è poi arrivato oggi a procedere con la causa di beatificazione di Re Baldovino nel momento in cui si fanno strada “leggi criminali”.

Papa Bergoglio in Belgio, esortazione ai cattolici

Il Papa si è recato nella cripta reale, sottostante la Chiesa di Nostra Signora di Laeken, dove sono raccolte le tombe di molti membri della Casa Reale del Belgio. “Accolto dal Re e dalla Regina, il Papa si è fermato davanti alla tomba di Re Baldovino in silenziosa preghiera. Successivamente, davanti al Re e ai presenti, ne ha elogiato il coraggio, quando scelse di ‘lasciare il suo posto da Re per non firmare una legge omicida’. Infine il Papa ha esortato i belgi a guardare a lui in questo momento in cui si fanno strada leggi criminali, auspicando che proceda la sua causa di beatificazione”.

Nelle stesse ore in cui l’attenzione dei media era concentrata sui messaggi di Francesco, il cadavere di un sacerdote britannico veniva ritrovato morto in una canonica nella regione di Anversa, in Belgio, un decesso che potrebbe essere collegato al consumo di stupefacenti, secondo i primi elementi dell’inchiesta comunicati dalla procura della città portuale. Un sacerdote belga che lo aveva accolto nella canonica è stato interrogato dalla polizia, ha aggiunto un portavoce della procura, confermando una notizia del quotidiano fiammingo Het Laatste Nieuws. Questo religioso 59enne belga “non è sospettato”, ma rimarrà in carcere in attesa dell’autopsia del corpo della vittima. L’autopsia dovrebbe essere effettuata sabato. I fatti sono accaduti ieri sera a Kalmthout, a nord di Anversa, non lontano dal confine con i Paesi Bassi. La vittima e’ un sacerdote britannico di 67 anni, e tracce di narcotici sono state trovate sul suo corpo, “probabilmente ecstasy”, secondo l’agenzia di stampa Belga.