Il futuro della mobilità, città e logistica sostenibili. Il ruolo della tecnologia e le soluzioni possibili

Dal 16 al 22 settembre, la Settimana Europea della Mobilità ha acceso i riflettori sulle iniziative volte a migliorare la qualità della vita nelle aree urbane e a ridurre le emissioni causate dal traffico veicolare. Tuttavia, la mobilità sostenibile non riguarda solo i pedoni e i ciclisti, ma anche il trasporto di merci e servizi, che svolge un ruolo fondamentale per il futuro delle città e dell’ambiente.

Secondo i dati della Commissione Europea, il 25% delle emissioni totali dell’UE è prodotto dai trasporti. Ridurre questa percentuale è essenziale per raggiungere gli obiettivi climatici, ma la sfida non si limita solo al contesto urbano. Le aree extraurbane e la logistica svolgono un ruolo altrettanto cruciale. La strategia UE per una mobilità sostenibile sottolinea l’importanza della logistica multimodale, ovvero l’integrazione di più modalità di trasporto, come strade, ferrovie, trasporti navali e aerei, all’interno di un sistema efficiente e sostenibile.

Interporti e Smart Cities: Il Ruolo della Tecnologia

Gli interporti, veri e propri hub tecnologici, rappresentano uno snodo fondamentale nel sistema di logistica integrata, fungendo da “cerniera” tra il mercato internazionale e le aree metropolitane. Essi non solo permettono il collegamento tra diverse modalità di trasporto, ma interagiscono con le aree di mercato sovranazionali e si propongono come attori principali nella distribuzione delle merci in ambito urbano.

Le città, nel frattempo, si stanno evolvendo in smart cities, ovvero centri urbani intelligenti che sfruttano le tecnologie digitali per ottimizzare le reti, i servizi e le infrastrutture. L’adozione di soluzioni avanzate per la logistica urbana, come l’uso di sistemi di automazione e l’IA per la gestione delle consegne, è un passo decisivo per rendere la distribuzione delle merci più efficiente e sostenibile. Il boom dell’e-commerce, esploso durante la pandemia da COVID-19, ha infatti posto nuove sfide alla rete logistica, con spedizioni raddoppiate e richieste di consegna sempre più rapide.

Le Sfide dell’E-commerce: Impatti e Soluzioni

La crescita vertiginosa dell’e-commerce ha modificato profondamente le infrastrutture della viabilità e della logistica. Consegnare beni più velocemente e in modo sostenibile richiede soluzioni innovative, come l’uso di droni e veicoli senza equipaggio per la distribuzione dell’ultimo miglio. Tuttavia, questa evoluzione comporta anche notevoli sfide: l’aumento delle consegne comporta un maggiore traffico, maggiori costi esterni e, spesso, corse a vuoto o non necessarie.

Inoltre, la diffusione di imballaggi in carta e cartone, incentivata dalle piattaforme di e-commerce, ha impattato significativamente sul sistema di raccolta differenziata e riciclo, dimostrando come ogni aspetto della supply chain debba essere gestito in ottica sostenibile.

Un Futuro Sostenibile per Città e Logistica

La sostenibilità urbana non può essere raggiunta solo attraverso una riduzione delle emissioni in città. Tutta la filiera della logistica, che include l’approvvigionamento delle materie prime, la produzione e la distribuzione dei prodotti, deve operare verso una trasformazione digitale e sostenibile. Per farlo, sono necessari interventi in aree chiave come il risparmio energetico, l’uso di fonti rinnovabili e l’automazione dei processi. Nel settore logistico, ad esempio, il fabbisogno energetico per il riscaldamento, il raffrescamento e l’illuminazione di magazzini e centri di stoccaggio rappresenta una sfida importante. Soluzioni come l’utilizzo di mezzi elettrici e l’impiego di carburanti a basse emissioni di carbonio stanno già dimostrando di essere scelte vincenti.

In definitiva, città e logistica extraurbana devono lavorare insieme per creare un futuro più sostenibile. La digitalizzazione, l’uso dell’intelligenza artificiale per l’automazione dei trasporti e l’impiego di fonti energetiche rinnovabili sono elementi chiave per garantire un sistema efficiente e rispettoso dell’ambiente. Solo con un approccio integrato sarà possibile affrontare le sfide della mobilità e della logistica del futuro.