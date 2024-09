Il baby ippopotamo Moo Deng rischia grosso dopo il boom social. Lo zoo: troppi visitatori, lasciatelo in pace

“Tempi duri per i troppo buoni”, recitava una vecchia pubblicità di Carosello, ma lo spot potrebbe addirsi anche al baby ippopotamo pigmeo Moo Deng, diventato un vero e proprio idolo della Rete, ma anche del bioparco dove alloggia. I responsabili dello zoo Chon Buri, in Thailandia, hanno chiesto ai visitatori di limitare gli accessi e l’entusiasmo per non danneggiare la salute del cucciolo.

Come emerge dai social, ogni momento del cucciolo di ippopotamo, che fa la doccia, dorme e mangia con la mamma Jona, Moo Deng viene immortalato e finisce sui social. I filmati dell’esemplare di tre mesi, grande quanto un bambolotto, sono divenuti virali negli ultimi giorni dopo che i suoi custodi hanno pubblicato una serie di immagini su TikTok e Instagram dal suo recinto allo zoo Chon Buri, in Thailandia. Tantissimi i visitatori in fila venuti a fotografarla o a girare un video della nuova attrazione.

Moo Deng a rischio molestie e rapimento: installate videocamere

“I suoi custodi sono sempre più preoccupati per la sua sicurezza, poiché alcuni fan hanno gettato acqua e altri oggetti a Moo Deng. Il direttore dello zoo ha minacciato azioni legali”, si legge sul sito della Nbc.

I funzionari hanno detto che domenica lo zoo aveva limitato le visite all’ippopotamo solo a sabato e domenica, con ogni giro di visita limitato a cinque minuti.

“Questi comportamenti non sono solo crudeli, ma anche pericolosi”, il direttore dello zoo Narongwit Chodchoi è stato citato dai media locali. “Dobbiamo proteggere questi animali e garantire che abbiano un ambiente sicuro e confortevole”, ha dichiarato, annunciando nuove misure di sicurezza, incluse un circuito di videosorveglianza.

I video hanno avuto un successo tale da rendergli la vita complicata

Moo Deng – un nome che si traduce approssimativamente in “maiale saltellante” – è una femmina di ippopotamo pigmeo che attira folle di visitatori nello zoo vicino alla città di Pattaya, in Thailandia. La sua storia è stata raccontata per prima dalla Bbc. Lo stesso direttore dello zoo Atthapon ha esortato le persone a comportarsi bene quando vengono a vedere Moo Deng, dopo che sono emersi video che mostrano visitatori che lanciano oggetti o tirano acqua per far svegliare la cucciola.

“Moo Deng la maggior parte del tempo dorme”, ha detto Atthapon, che ha aggiunto che il suo comportamento è simile a quello di un neonato, con sfoghi giocosi e tanto riposo. “Beve solo il latte della mamma, non mangia altro oltre al latte”. A due mesi, pesa già più di 20 kg ed è possibile che inizi a mangiare erba il mese prossimo. La piccola ippopotamina ha migliaia di fan che hanno realizzato torte a sua immagine e opere d’arte che mostrano le sue guance rosate da cartone animato e i suoi occhi luminosi. Una catena di cosmetici ha persino seguito la tendenza, invitando gli utenti dei social media di “indossare il fard come un cucciolo di ippopotamo” in post che promuovevano prodotti nei toni del rosa e del pesca.

Moo Deng: su TikTok vanta 2,5 milioni di follower

Vista la sua crescente influenza globale il sito web della rivista Time l’ha definita “Icona” e “Leggenda”, “She Is the Moment”. La sua fama deriva da un account TikTok con 2,5 milioni di follower dedicato agli ippopotami e ad altre specie del Khao Kheow Open Zoo di Chonburi, in Thailandia. Centinaia di migliaia di persone seguono anche account che documentano la loro vita quotidiana su Facebook e Instagram.

Gli ippopotami pigmei, altrimenti noti come ippopotami nani, sono originari dell’Africa occidentale e sono classificati come specie “in pericolo” dall’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN). Gli esperti ritengono che ne siano rimasti meno di 3.000 in natura.