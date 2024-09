Giuli nomina la Commissione Cinema: ecco chi sono i 15 esperti (e perché c’entra anche Togliatti)

Critici cinematografici, avvocati specializzati in diritto d’autore, produttori, giornalisti, esperti di comunicazione, operatori del mondo della cultura. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha nominato gli esperti della Commissione Cinema per la valutazione dei progetti per l’attribuzione dei contributi selettivi del dicastero. Si tratta di 15 nomi di primo piano nei diversi ambiti professionali connessi alla settima arte, sei sono donne. I profili di cui si conosce l’impostazione politico-culturale parlano di una composizione assolutamente trasversale, il cui perno è la competenza. Insomma, chi aspettava Giuli al varco delle nomine per poter gridare a “CineMeloni” sarà rimasto deluso e forse ammutolito da una curiosità: tra i componenti della Commissione c’è anche il figlio del deputato Pci e storico segretario di Palmiro Togliatti, Massimo Caprara.

Giuli nomina la Commissione Cinema: ecco chi sono i 15 esperti

Si tratta di Valerio Caprara, la cui ascendenza è un mero elemento di colore rispetto alle competenze: Caprara è uno dei maggiori critici cinematografici italiani ed è stato professore universitario di Storia e critica del cinema. Fanno parte della squadra due avvocati esperti, tra l’altro, di diritto dello spettacolo e diritto d’autore, Tiziana Carpinteri e Giacomo Ciammaglichella. C’è la produttrice cinematografica Benedetta Cicogna e c’è il docente di Produzione e management nell’industria dell’audiovisivo Pasqualino Damiani.

Fra i 15 esperti anche Selma Jean Dell’Olio, meglio nota come Anselma, critica cinematografica, regista e raffinata intellettuale e – notazione a beneficio degli appassionati di cronache rosa – moglie di Giuliano Ferrara. Benedetta Fiorini, che alcuni resoconti indicano come ex deputata della Lega, è in realtà una professionista della comunicazione, specializzata in comunicazione d’impresa e relazioni istituzionali. Massimo Galimberti è creative producer e consulente editoriale e supervisore artistico per progetti cinematografici e televisivi, nonché docente di Storia del Cinema presso la Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volontè”.

Sono giornalisti Giorgio Gandola e Mariarosa Cristina Beatrice Mancuso; è curatore di eventi, scrittore, saggista e cultore della materia cinematografica Pier Luigi Manieri. Proviene dal mondo accademico Fabio Melelli, docente di Cinema italiano nel mondo e Storia del cinema e del video all’Accademia di Belle Arti di Perugia, che è anche giornalista, critico cinematografico, scrittore e sceneggiatore.

Infine, in rigoroso ordine alfabetico, sono stati nominati Paolo Guido Carlo Mereghetti, il critico cinematografico autore del celeberrimo Dizionario dei film, citato per lo più come “il Merenghetti”; la fondatrice e direttrice artistica del MedFilm Festival, Ginella Vocca; lo scrittore, opinionista e professore di Estetica Stefano Zecchi.

Come funziona l’incarico nella Commissione Cinema

“Gli esperti – si legge nel comunicato del ministero della Cultura che dà notizia della nomina della Commissione – dureranno in carica due anni e potranno essere riconfermati una sola volta ed essere nuovamente nominati trascorsi due anni dalla cessazione dell’ultimo incarico”. Il decreto, informa ancora il Mic, è stato trasmesso agli organi di controllo ai fini della registrazione.