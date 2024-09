Giornata mondiale dell’Alzheimer: giovedì alla Camera un convegno per fare il punto su cure, prevenzione e informazione

Malattia di Alzheimer e varie forme di demenza, diagnosi precoci, possibili “cure” e personalizzazione delle cure, prospettive della ricerca scientifica, bisogni ed implicazioni psicologiche di pazienti e caregivers, terapie non farmacologiche di supporto e riabilitazione dei pazienti. Ma anche medici specialisti, psicologi e figure per il sostegno cognitivo dei pazienti. L’Intelligenza Artificiale a servizio della Medicina e possibili piani di intervento che la politica potrebbe predisporre anche grazie ai Fondi del PNRR e del rifinanziamento del Fondo per l’Alzheimer nel triennio 2024-2026 di ben 34 milioni e 900mila euro, di cui parlerà la senatrice Beatrice Lorenzin, co-Presidente dell’Intergruppo Parlamentare Neuroscienze & Alzheimer.

Questi ed altri temi saranno oggetto del Convegno in programma alla Camera dei deputati giovedì 19 ottobre alla Camera dei deputati (inizio ore 9) dal titolo “SOS Alzheimer. L’importanza dell’informazione e della comunicazione nella disabilità. L’I.A. può aiutare a predire l’Alzheimer? Servizi, strutture, cure. Bisogni e prospettive”, in occasione della XXXI Giornata Mondiale dell’Alzheimer.

Associazione SOS Alzheimer

Ma sarà anche l’occasione per ricordare il Ventennale delle attività benefiche e di sostegno a pazienti e caregivers dell’Associazione SOS Alzheimer.

Per questo, infatti, Poste Italiane ha predisposto un apposito annullo filatelico che verrà presentato ad inizio lavori dalla Dott.ssa Roberta Sarrantonio. Anche la Compagnia Spazio Flamenco intende sostenere le attività di SOS Alzheimer con una serata di beneficenza che la vedrà esibirsi al Centro multifunzionale del Serafico di Roma, come meglio esporrà Dario Polizzy Carbonelli, direttore artistico e coreografo. L’attore Luigi Di Fiore che interpreta il medico Luca che si ammala di Alzheimer nella fortunata serie televisiva di Rai 3 “Un posto al Sole”, racconterà la sua esperienza di artista che si avvicina per motivi professionali alla Malattia di Alzheimer.

Il Convegno

Due panel scientifico-culturali. Il primo per descrivere la malattia, le possibili cause, le cure, moderato dalla Prof.ssa Rosalba Benvenuto ed il secondo sull’applicazione dell’A.I. in medicina e sulle tecniche di stimolazione cognitiva a sostegno dei malati, condotto dal giornalista Fabrizio de Jorio. Infine, una novità assoluta per i Convegni organizzati da SOS Alzheimer: un Tavolo istituzionale di confronto sui servizi e sulle strutture necessari a corrispondere alle esigenze dei malati e dei familiari. Moderato dal giornalista Antonio Ranalli, si siederanno al Tavolo l’Assessore della Regione Lazio Massimiliano Maselli, Emiliano Monteverdi, delegato dell’Assessore Barbara Funari di Roma Capitale, Alfredo Procaccini, Vice-presidente vicario di Federfarma ed il Prof. Dario Leosco della Società Italiana di Geriatria e Gerontologia, inviato appositamente dalla sede nazionale di Firenze.

Un’agorà fatta di concretezza dove la Politica, la Medicina, le strutture pubbliche e private del territorio si potranno incontrare e confrontare su proposte e progetti da mettere in campo a beneficio dei malati. L’iniziativa scientifica, culturale e divulgativa, per la sua valenza, è stata accreditata dall’Ordine nazionale dei Giornalisti quale Corso di formazione professionale.