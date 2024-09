Germania in crisi: Audi chiude uno stabilimento in Belgio, crollo delle vendite delle auto tedesche

La Germania in crisi(economica e politica) si tinge di nuovi elementi, dopo la storica decisione di Volkswagen di chiudere uno dei suoi stabilimenti in patria. Audi, altro colosso automobilistico teutonico, ha deciso di chiudere uno dei suoi punti di produzione in Belgio, mentre i dati relativi alle nuove immatricolazioni di vetture ad agosto fanno registrare un crollo delle vendite da parte delle grandi multinazionali di Berlino.

La Germania in crisi e i dati di agosto

Tutti i marchi tedeschi hanno registrato un calo delle nuove immatricolazioni rispetto allo stesso mese del 2023, con Smart (-77,9%), Mini (-44,6%) e Audi (-36,6%) sono state più del 30 per cento. Ford (-28,0%), Volkswagen (-23,3%), BMW (-23,0%), Porsche (-18,0%), Opel (-17,1%) e Mercedes (-15,5%) anche i cali sono stati a doppia cifra. Volkswagen è stata ancora una volta la marca con la quota di mercato più alta con il 17,9%.

Orsini: “Crisi frutto di scelte sbagliate”

La chiusura di stabilimenti Audi in Belgio e Volkswagen in Germania “è una cosa che non era mai successa prima e ci fa pensare che, forse, le scelte fatte fino a oggi non sono andate nella direzione giusta”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, nell’ambito di Farete, la due giorni di networking, promossa e organizzata da Confindustria Emilia e dedicata alle imprese.

“Per quanto ci riguarda, l’automotive è un pezzo importante dell’industria, ha una filiera di 70.000 persone ed è considerato un’eccellenza mondiale, quindi non si può pensare che lo stop ai motori endotermici sia la via”, ha detto il numero uno degli industriali, sottolineando che “noi l’abbiamo detto in tutti i modi, bisogna lavorare sulla neutralità tecnologica. Così si salvaguardano le filiere che sono fondamentali per i vari Paesi. Oggi la Germania è la dimostrazione che la scelta fatta non funziona”.

Orsini ha spiegato che “oggi nel Paese ci sono 42 milioni di veicoli e solo 7 milioni circa sono Euro 6 e 7. Abbiamo una grande possibilità per fare la trasformazione che è necessaria, ma dobbiamo lavorare su misure a tutela dell’auto, della produzione e della filiera”.