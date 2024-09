Gentiloni contestato alla Festa dell’Unità, Riotta va fuori di testa: “Ti butto fuori” (video)

Finisce in maniera burrascosa (e quasi ignorata dalle agenzie di stampa e da quasi tutti i telegiornali) la festa dell’Unità di Reggio Emilia, dove l’ex premier e commissario Ue uscente in quota Pd, Paolo Gentiloni viene violentemente contestato dalla platea dem. Compagni che sbagliano, che rumoreggiano, che sfiorano la rissa, ma che non meritano neanche una citazione. A perdere la testa il solitamente paludato Gianni Riotta: dimenticato lo stile british, ha avuto una reazione da vucciria palermitana, forte anche del servizio d’ordine della Festa dell’Unità.



La platea aveva già rumoreggiato e fischiato in altre occasioni davanti ai ragionamenti di Gentiloni, come l’apertura a Renzi. La contestazione è esplosa quando Gentiloni ha ribadito la necessità di continuare a sostenere l’Ucraina nella sua resistenza alla Russia di Putin. Gianni Riotta, che intervistava l’ex premier, aveva zittito un contestatore. Ma gli animi si sono decisamente infiammati e si è sfiorata la rissa da saloon quando si è aperto il tema Medio Oriente.

Democratici si fa per dire: Gentiloni contestato alla Festa dell’Unità



A quel punto l’ex direttore del Corriere della Sera ha attaccato i contestatori direttamente, alzandosi e sbracciandosi (“Vada via!”), gettando ulteriore benzina sul fuoco. La presa di posizione di Riotta ha reso necessario l’intervento del servizio d’ordine che ha “pacificamente” allontanato i contestatori della platea. Una contestazione durissima, che stranamente non ha avuto una grande eco sui tg e spazi di approfondimento, egemonizzati dai gossip di Maria Rosaria Boccia. Riotta, che ha capito di avere esagerato, si è poi scusato con la platea della Festa dell’Unità. “Scusate sono palermitano, non sono educato come voi a Reggio Emilia” ha scherzato poi il giornalista.