Fuorionda con gaffe a Unomattina, le scuse di Monica Setta: non sapevo di avere l’audio acceso (video)

Fuorionda con gaffe questa mattina a Unomattina in famiglia, il programma condotto da Ingrid Muccitelli, Monica Setta e Beppe Convertini su Rai1.

a Uno Mattina in Famiglia hanno lasciato il microfono aperto…

“madonna mia, come è ridotto…ma chi è lui?”

“un pensionato di 69 anni…”

“questo qua?”

“ma è maschio o femmina?”

fine della loro carriera?

Gaffe a Unomattina, le frasi incriminate sul concorrente Carmelo

Durante il collegamento con Carmelo, uno spettatore coinvolto da casa nel gioco ‘Canta che ti passa’, un microfono è rimasto acceso e in onda sono rimbalzati alcuni commenti sul concorrente, in particolare da parte di Monica Setta. Un episodio, diventato virale sui social, di cui la conduttrice si scusa e che chiarisce, annunciando di aver scritto una lettera di chiarimento ai vertici Rai e alla commissione di Vigilanza.

Monica Setta: “Ho scritto alla Vigilanza Rai”

Mentre l’uomo spiegava di aver scelto di cantare Il mondo di Jimmy Fontana, si è sentita in onda la voce di Setta dire: “Madonna mia, com’è ridotto, chi è lui?». “Un pensionato di 69 anni”, la risposta del colonnello Francesco Laurenzi. E ancora Setta: “Ma è un maschio o femmina?”. “Non era intenzione né mia né del garbatissimo colonnello Laurenzi infierire su nessuno”, precisa Monica Setta.

“Oggi a Unomattina in famiglia ci sono stati problemi di audio durante il talent ed io, nello specifico, non ero riuscita a sentire nemmeno il nome del concorrente. Ho scritto subito una lettera ai vertici dell’azienda e alla commissione di Vigilanza Rai per fornire ogni chiarimento in merito all’episodio che è diventato virale sul web. Mi spiace se il rilancio mediatico ha offeso il concorrente che in studio non ha subito alcuna ‘umiliazione’, anzi è stato da me lodato perché bravissimo a fare quel che doveva fare, cioè cantare”, conclude.