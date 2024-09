Francia in pieno caos: Le Pen propone un patto proporzionale e Melènchon raccoglie 200mila firme contro Macron

Macron non scioglie la riserva per la Francia. Restano in pista Bernard Cazeneuve e Xavier Bertrand per la nomina a Matignon, il primo ministro di Parigi. Il presidente stamattina ha re-incontrato i rappresentanti del Rassemblement National, che hanno chiesto un governo “proporzionale”, che rispecchi i risultati elettorali. E intanto Melènchon, il grande emarginato dall’Eliseo, ha già raccolto circa 200mila firme per chiedere l’impeachment del presidente.

L’incontro con il Rn

Emmanuel Macron e i leader della destra hanno discusso questa mattina della nomina di Xavier Bertrand a Matignon, informa l’AFP, confermando le informazioni di Le Parisien . Sono stati consultati Gérard Larcher, presidente del Senato, Bruno Retailleau, presidente del gruppo di destra al Senato, e Laurent Wauquiez. Il Rn dice no a Bertrand e chiede un governo che tenga conto degli equilibri parlamentari e delle forze espresse dai singoli partiti.

Melènchon raccoglie firme: “Macron se potesse nominerebbe se stesso”

Quasi 200.000 persone hanno già firmato questo appello senza precedenti per la destituzione del presidente Macron ”, così si è rallegrata Clémence Guetté, deputata de La France Insoumise, il partito guidato da Melènchon, su X.

Mathilde Panot, deputata del partito, in una conferenza stampa ha detto che “Abbiamo capito chiaramente che se Macron avesse potuto nominarsi e convivere con se stesso lo avrebbe fatto ”. “Si arroga il diritto di decidere da solo chi sarà il ministro dell’Economia, chi sarà il ministro delle Forze Armate o degli Affari Esteri ”, ha aggiunto Panot, prima di concludere: “così facendo, il presidente eccede i suoi poteri“. Sabato 7 settembre La France Insoumise scenderà in piazza a Parigi per chiedere le dimissioni dell’attuale inquilino dell’Eliseo.

Restano Cazeneuve e Bertrand per la Francia

Macron pensava di concludere già oggi le consultazioni e di arrivare alla nomina del premier ma la quadra è ancora lontana dall’essere raggiunta. Bernard Cazeneuve e Xavier Bertrand restano i nomi più caldi, ma bisognerà necessariamente convincere i socialisti ad accettare di separarsi da Melènchon. A meno che dal cilindro dell’Eliseo non esca un nuovo e inaspettato coniglio.