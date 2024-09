Francia, domani possibile incarico a Cazeneuve. Melènchon prepara la marcia del 7 settembre

Domani la Francia, 58 giorni dopo le elezioni politiche, potrebbe avere il suo nuovo primo ministro e il nome più papabile sembra quello di Bernard Cazeneuve, che occupò per cinque mesi il ruolo, gli ultimi del mandato presidenziale di Francois Hollande tra fine 2016 e primavera 2017. Stamani Macron ha ricevuto Cazeneuve, lo stesso Holland e un suo altro predecessore, Sarkozsy.

La strategia di Macron: trovare i voti e spaccare i socialisti

Macron vuole rompere il fronte di sinistra ed isolare La France Insoumise di Melènchon. Al momento il fronte sembra unito, con il nome di Lucia Castets(bocciato dall’Eliseo) che rimane ormai una sorta di candidata di facciata. Olivier Faure, leader dei socialisti, ha detto che non ha particolari riserve contro Cazeneuve, che è stato nel partito fino a due anni fa.

“La domanda non è il casting, la domanda è cosa fare” ha detto Faure parlano di Cazeneuve. Ma Macron confida che siano dichiarazioni di circostanza e che possa aprire una breccia all’interno del Nfp, proprio con un nome che evoca una tradizione socialista e con un programma di governo che sia in un certo senso di discontinuità con quello di Attal, come chiede la sinistra moderata. Ma su tutto pesa l’incognita della protesta popolare già annunciata da La France Insoumise.

Melènchon dice no e mobilita la Francia per il 7 settembre

“Il sig. Cazeneuve è colui che porterà avanti una politica macronista. Per noi non c’è altro nome che quello di Lucia Castets”, ha ricordato oggi La France Insoumise.

Melènchon è ormai fuori dai giochi di governo. Dice no a qualsiasi ipotesi ma è Macron ad avergli sbarrato la strada verso il governo .

Per questo, il leader comunista ha iniziato la raccolta di firme per destituire il presidente(puramente simbolica) ma soprattutto ha chiamato a raccolta per sabato 7 settembre a Parigi la piazza. L’autunno parigino si prospetta assai caldo.