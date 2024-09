Fake news sul suo ruolo di “lobbista”, Fazzolari smentisce “Il Domani” e annuncia un esposto

Altro fango, dal quotidiano “Il Domani” di Carlo De Benedetti, sul governo e sugli esponenti di Fratelli d’Italia, presi di mira da narrazioni di fatti spesso già smentiti dagli interessati. Come nel caso dell’articolo nel quale stamattina Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, viene associato a una lobby, “Utopia”, dalla quale aveva già preso le distanze tempo fa in un articolo di “Repubblica”.

Le fake news del “Domani” e la smentita di Fazzolari

“Il braccio destro di Giorgia Meloni è noto per la sua ritrosia a incontrare portatori di interessi o rappresentanti di poteri forti o presunti tali. A meno che non siano meritevoli della sua fiducia. Il sottosegretario ha comunque smentito, in un articolo su Repubblica, di avere un canale privilegiato con Zurlo. Ma le entrature di Utopia a palazzo Chigi, a più livelli, non mancano sebbene si eviti di sbandierare il rapporto. Resta poi la certezza numerica: come ha potuto ricostruire Domani, Utopia nell’ultimo biennio ha visto balzare verso l’alto gli introiti legati ai contratti pubblici…”, scrive il quotidiano in uno dei passaggi dell’articolo.

Fazzolari, nel primo pomeriggio, smentisce tutto: ““Oggi il quotidiano Il Domani racconta di una mia fantomatica vicinanza con una famosa società di lobby. Non so quali interessi o quali finalità ci siano dietro la diffusione di questa falsa notizia che ho già smentito in passato quando a riportarla fu La Repubblica. Ma vista la rilevanza, anche pubblica, che una tale menzogna può avere provvederò nei prossimi giorni a presentare su questa vicenda un esposto presso la Procura di Roma. Augurandomi che si possano così capire le reali ragioni che muovono la scientifica diffusione di questa fake news”, dichiara il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per l’Attuazione del programma di Governo, in merito all’articolo “Il lobbista più amato da FdI, la destra e gli appalti a Zurlo”.