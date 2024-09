Enrico Costa dà l’addio a Calenda e torna in FI: “Nel campo largo non c’è spazio per il garantismo”

Il deputato di Azione, Enrico Costa, dice addio al partito di Carlo Calenda, per aderire al gruppo di Forza Italia alla Camera. ”Con l’adesione al gruppo parlamentare di FI, che formalizzerò a breve, proseguirò le battaglie garantiste che da sempre conduco”, ha commentato l’ex ministro nella nota con cui ha annunciato il suo ritorno in azzurro.

Costa lascia Calenda: “Aderisco a Forza Italia”

Le “convergenze sui temi della giustizia, a partire dalla separazione delle carriere – ha sottolineato ancora l’ex ministro – sono infatti oggettive: lavorerò al fianco di colleghi esperti e preparati con i quali il confronto costruttivo non è mai cessato”. “Manterrò intatta la mia autonomia di pensiero orientata a tutelare sempre, e non solo quando conviene, la presunzione di innocenza, il diritto di difesa, il giusto processo, la certezza della pena, da non confondersi con la certezza del carcere, la finalità rieducativa della pena”, ha assicurato ancora Costa, sottolineando di essersi “sforzato di spiegare che Azione era nata all’opposizione del governo Conte bis, composto dalle stesse forze del campo largo, ma le mie osservazioni sono state liquidate come critiche di un insofferente, anziché seri argomenti di discussione”.

L’impossibilità di conciliare le posizioni garantiste con il campo largo

“È sotto gli occhi di tutti che i partiti del campo largo hanno posizioni antitetiche rispetto alla linea che abbiamo rappresentato in questi anni”, ha proseguito Costa, ricordando le “violente critiche che hanno riservato alle mie proposte sulla giustizia per avere chiara l’impraticabilità di quell’area da parte di chi sostiene una politica garantista”. “Agli amici di Azione con cui ho condiviso un percorso intenso e a Carlo Calenda, cui mi lega un affetto sincero – ha concluso Costa – auguro il meglio per il futuro e li ringrazio per avermi sopportato e supportato in questi anni”.

Tajani: “Rafforzerà il nostro impegno per dare ai cittadini una giustizia giusta”

“Bentornato nella famiglia di Forza Italia a Enrico Costa. Con il suo autorevole contributo e la sua competenza rafforzerà il nostro impegno per dare ai cittadini una giustizia giusta, nel segno del garantismo che ha sempre contraddistinto FI”, ha scritto su X il leader azzurro e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al quale si sono uniti i presidenti dei gruppi parlamentari, Paolo Barelli alla Camera e Maurizio Gasparri al Senato, e altri esponenti azzurri.