Ecr, Giordano presenta il Congresso europeo sulla Famiglia: “È al centro dei nostri valori, facciamo rete per affrontare le nuove sfide”

“La missione del Partito Ecr è quella di rafforzare i legami tra conservatori in tutta Europa, promuovendo valori che pongono al centro la famiglia, il cuore pulsante delle nostre società”. Con queste parole il segretario generale di Ecr party, Antonio Giordano, presenta il secondo Congresso europeo sulla Famiglia, che si terrà a Dubrovnik dal 18 al 20 ottobre.

L’impegno di Ecr per promuovere valori che mettono al centro la famiglia

“Questo evento – ha sottolineato Giordano – rappresenta un’occasione preziosa per riunire alti rappresentanti, delegati e sostenitori da diversi Paesi europei, tutti accomunati dal desiderio di affrontare con serietà e determinazione alcune delle sfide più urgenti che l’Europa deve fronteggiare oggi, come la demografia, la dipendenza dai social media e il miglioramento dei sistemi educativi”.

Giordano: “Il Congresso sulla Famiglia occasione di riflessione e opportunità per costruire legami”

“Il secondo Congresso Europeo sulla Famiglia – ha proseguito il segretario generale di Ecr e deputato nazionale di FdI – non sarà solo un momento di riflessione e dibattito politico, ma anche un’opportunità per costruire legami, scambiare idee innovative e rafforzare il nostro impegno comune verso politiche che sostengano le famiglie europee in un contesto socio-culturale in continuo cambiamento. In un’epoca caratterizzata da incertezze e sfide geopolitiche, la famiglia resta un pilastro irrinunciabile per la stabilità e la prosperità dell’Europa”.

La formula vincente del networking

“Inoltre, i partecipanti avranno l’opportunità di immergersi nella bellezza senza tempo di Dubrovnik, una città che rappresenta uno dei simboli della nostra comune eredità europea. Sarà un’occasione per combinare momenti di crescita personale e professionale con la scoperta di una delle città più affascinanti del Mediterraneo”, ha concluso Giordano. Quella di unire approfondimento e networking è una formula già sperimentata con successo da Ecr con i numerosi “Weekend culturali” svolti in fin qui, che hanno attirato anche la curiosità di osservatori qualificati come Politico.eu, per il loro portato innovativo e la capacità di costruire reti in un modo inedito per la politica.

Cosa fare per partecipare all’evento Ecr di Dubrovnik

Per partecipare all’evento basta iscriversi attraverso il form sul sito di Ecr party, contribuendo alle spese con una quota simbolica, resa possibile dal fatto che la maggior parte dei costi è coperta dai fondi messi a disposizione dal Parlamento europeo. Il contributo ammonta a 270 euro, con condizioni ancora più vantaggiose per giovani e bambini, e include il viaggio aereo, la sistemazione in albergo e la partecipazione alle attività culturali e di networking. Questo è il link per prendere visione del programma completo e registrarsi: Eventi – ECR Party