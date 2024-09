Doccia fredda per la sinistra: nessun effetto-Boccia, FdI svetta sempre nei sondaggi (video)

Niente da fare, neanche la spallata gossip, o “bocciata”, per usare una metafora sportiva, aiuta il centrosinistra a risalire nei consensi e diminuire il divario con il centrodestra di governo. Ieri sera, come ogni lunedì, dopo una settimana di polemiche legate alle “rivelazioni” di Maria Rosaria Boccia sulla sua relazione con il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, poi dimessosi, dai sondaggi del tg de “La7″, viene fuori un dato che fa chiarezza delle elucubrazioni dei media sullo scandalo “politico”: Fratelli d’Italia resta primo partito con ampio margine, sostanzialmente stabile, se non per un’oscillazione dello 0,1%, considerata fisiologica e non indicativa dagli stessi sondaggisti. Nessun effetto Boccia, dunque, come sperava la sinistra, secondo il sondaggio Swg per il Tg La7 condotto da Enrico Mentana.

Nessun effetto sulla destra per il caso Boccia: sondaggi buoni

La formazione politica guidata da Giorgia Meloni resta prima con il 30,2 complessivo. Il Carroccio, invece, si attesta all’8,3. Restando nello schieramento di destra, Forza Italia guadagna lo o,1 per cento, sale all’8,5. E supera così la Lega, il Movimento Cinque Stelle perde lo 0,1% e scende all’11,5% mentre il Pd avanza dello 0,2, Verdi e Sinistra dello 0,3.

Oggi, intanto, dopo la notizia dell’apertura di un fascicolo da parte della Corte dei Conti sulle spese del ministero, arriva anche la notizia dell’inchiesta aperta dalla Procura di Roma sull’ex ministro Gennaro Sangiuliano, indagato per peculato e rivelazione e diffusione di segreto d’ufficio dalla procura di Roma. Lo riporta il ‘Corriere della Sera’ sottolineando che la sua iscrizione nasce dalla denuncia presentata dal deputato di Avs Angelo Bonelli la scorsa settimana al posto di polizia di Montecitorio. Un atto dovuto, dunque. Questa mattina – riferisce il quotidiano – il fascicolo sarà trasmesso al tribunale dei ministri, competente per gli atti compiuti dall’ex titolare del Mic nell’esercizio delle sue funzioni.