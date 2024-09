Cuzzupi (Ugl): “Le linee guida sull’Educazione civica passo fondamentale per la costruzione della nuova scuola”

Un “valido strumento” per accompagnare gli studenti nel loro percorso formativo e un “passaggio fondamentale per la costruzione di quella nuova scuola che noi auspichiamo”. L’Ugl Scuola promuove il decreto sulle Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione civica, esprimendo “soddisfazione” e sottolineando in particolare “l’importanza di alcuni aspetti inseriti nella linee guida dettate dal ministero”.

L’Ugl: “Educazione civica passaggio fondamentale per la costruzione della nuova scuola”

“La cultura e la valorizzazione del lavoro, quella dei doveri, la conoscenza dei rischi della dipendenza – dalle droghe sino all’uso patologico del web – la tutela del patrimonio, l’inclusione così come l’idea fondamentale che la cittadinanza si costruisce attraverso l’identificazione con i valori costituzionali” sono gli aspetti messi in evidenza dal segretario nazionale dell’Ugl Scuola Ornella Cuzzupi, che è anche neo-componente del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. “D’altro canto – sottolinea ancora la sindacalista – l’ottimizzazione, inevitabile, dell’interdisciplinarietà apre una serie di riflessioni sul ruolo che i docenti e il personale scolastico più in generale coprono nel delicato compito di forgiare il nostro domani attraverso le nuove generazioni”.

L’importanza di “garantire ai docenti strumenti idonei per mettere in atto le linee guida”

“Il disegno dettato dalle Linee Guida, nel pieno rispetto di quanto previsto dalle normative, è una valida risposta alle esigenze dei tempi e alle necessità di dare maggior forza a tutta una serie di elementi di conoscenza per fornire agli studenti un adeguato metro di giudizio e di comportamento”, prosegue Cuzzupi, per la quale le linee guida rappresentano un punto di partenza anche per “operare uno sforzo affinché ai docenti – e non solo – siano garantiti gli strumenti idonei a mettere in atto quanto previsto”.

L’impegno dell’Ugl per una scuola più efficiente

L’interdisciplinarietà, l’interconnessione tra materie e tra personale scolastico, la cultura dei diritti e del dovere devono trasformarsi, è la posizione dell’Ugl Scuola, in una stretta sinergia tra mezzi, strutture e formazione da mettere al servizio della scuola. “L’apprendimento esperienziale – sottolinea ancora Cuzzupi – assumerà un senso più realistico se si concretizza quotidianamente. Occorre quindi riconoscere ai docenti il valore di tale prospettiva così come deve risultare plausibile quanto indicato anche nelle stesse strutture. Ogni ente, per quanto di competenza, dovrà farsi carico delle esigenze della scuola, l’edilizia scolastica necessita di un peso specifico molto alto se vogliamo dare più credibilità a quanto si afferma in classe. Da parte nostra siamo pronti a percorrere la strada che porta verso una scuola efficiente e riconoscente del lavoro svolto. È giusto per il personale della scuola, è giusto – conclude la sindacalista – per il Paese”.