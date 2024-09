Cruciani da Porro: “Con quell’accusa di stupro al posto di Trocchia e Giudice io e te stavamo già ai ceppi” (video)

“In altri casi la vittima viene portata su un palmo di mano, in questo caso viene denunciata per calunnia. Se si fosse trattato di persone come te saremmo già ai ceppi”. Giuseppe Cruciani, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, commenta il caso di Sara Giudice e Nello Trocchia accusati di stupro di gruppo. “Se si fosse trattato di persone come te o come me, considerati maschilisti, contro il femminismo, saremmo già in galera”.

Per i giornalisti rossi accusati di stupro, Giuseppe Cruciani spiega in poche parole il trattamento di riguardo ricevuto dal giornalista del Domani e dalla inviata di Formigli.

Gasparri: “Quanto è fortunato Trocchia, si sa che lo indagano il giorno dell’archiviazione”

“Non puo’ svolgere il ruolo di vice presidente della Commissione Antimafia chi e’ stato procuratore nazionale quando sono accaduti questi episodi o meglio chi, come emerso nelle audizioni, ha emesso un giudizio di valutazione su Striano, essendo distaccato presso di lui. Non voglio trarre conclusioni affrettate, ne’ dire che fosse d’accordo con Striano, ma voglio capire cosa e’ successo, se e perche’ non si e’ accorto di nulla”. Cosi’ il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri in un’intervista al Tempo sul caso dossieraggi. “Questo conflitto d’interessi e’ una vergogna assoluta. Appartiene, purtroppo, a una casta di intoccabili che decide per se’ stessa e gli altri. Trovo questo comportamento spiacevole e inaccettabile – prosegue – alcuni giornali hanno fatto da buca delle lettere di alcuni informatori. Ci sono modi e modi di fare le inchieste. Un conto e’ seguire una pista, consumarsi le suole delle scarpe. Altro e’ ricevere carte, piu’ o meno attendibili. Questo contestiamo, al quotidiano Il Domani, a quel Trocchia di cui, negli ultimi giorni, si parla spesso in tv. In tal senso, lo ritengo molto fortunato. Non a tutti capita di avere, nello stesso giorno, la notizia di un’indagine che ti riguarda e contemporaneamente la richiesta di archiviazione”. Quanto alle critiche del presidente dell’Anm Santalucia, che parla di attacco alla magistratura, il senatore azzurro dice: “Quando sento parlare di Santalucia penso a due cose: alla marca di mozzarelle e alla santa. Terzium non datur”.