Conti correnti svuotati: frodi per 150 milioni di euro nel 2023. Come difendersi dalle truffe

150 milioni di euro sui conti correnti svuotati degli italiani solo nel 2023. E’ quanto emerge dal rapporto del Crif che analizza le frodi avvenute nel nostro Paese. In calo del 5% rispetto all’anno precedente ma pur sempre rilevanti, con la Lombardia in testa tra le regioni più colpite.

Conti correnti svuotati: come è possibile

Il Crif riporta che in Italia le frodi creditizie hanno superato i 150 milioni di euro e le Regioni più colpite sono Lombardia (13,8%), Sicilia (13,1%), Campania (12,7%), Lazio (9,3%) e Puglia (8,9%). Le più comuni sono quelle con importi tra 5.000 e 10.000 euro (+46,7%) o superiori ai 20mila euro (+28,6%).

“Le evidenze del fenomeno delle frodi rivelano purtroppo come i criminali siano sempre più esperti, – spiega Simone Capecchi, direttore esecutivo di Crif, – aiutati anche dalle nuove tecnologie che, da un lato, abilitano attacchi sempre più sofisticati e difficili da identificare a danni di persone e aziende e, dall’altro, permettono di creare identità nuove ma inesistenti per perpetrare la frode creditizia”.

Come spiega il report, “i prestiti finalizzati all’acquisto di beni e servizi si confermano la categoria di finanziamento più esposta alle frodi, con una quota del 45,3% sul totale dei casi rilevati”. Aumentati del 14% anche i casi di frode su prestiti persona

Come difendersi

Cosi come accade per le carte di credito clonate(che però vengono rimborsate dalla propria banca attraverso una denuncia all’autorità giudiziaria) la maggior parte delle frodi correntizie parte da terminali e piattaforme prevalentemente (ma non solo) estere.

Molti istituti di credito, però, a fronte di una spesa bassa, che oscilla tra i due e le tre euro mensili, offrono un sistema anti frode che protegge e funge da allert in caso di spese irrituali e di pagamenti sospetti. Quindi è opportuno, specie per chi ha cifre consistenti in attivo sul conto corrente, rivolgersi alla propria banca per cercare un aiuto e per difendersi dalle truffe. In molti casi, pagando una cifra appunto di circa 30-40 euro annui, è prevista anche l’assicurazione per il cliente.

Il governo Meloni ha inasprito le pene

Con il decreto sulla cybersicurezza il governo Meloni ha inasprito le pene per i truffatori ma in alcuni casi, seppure ridotti, bisogna appellarsi alla razionalità e al buonsenso. E’ il caso di chi, ancora oggi, sui social, crede alle favole di “eredità da intascare” previo pagamento anticipato di una somma. Sembra “Totòtruffa” ma è una triste realtà.