Compra il kit del suicidio sul web e si uccide perché depresso: la Procura di Genova indaga sulla morte di un 49enne

Ha fatto ricorso al kit del suicidio, acquistato per poche centinaia di euro sul dark web. Questa l’ipotesi della procura di Genova, che ha aperto un fascicolo sulla morte di un 49enne di Rapallo che si è tolto la vita ingerendo alcune fiale di un farmaco acquistato con ogni probabilità nel dark web. Il pubblico ministero Arianna Ciavattini ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio a carico di ignoti.

L’uomo è stato trovato morto dalla mamma con cui viveva nella cittadina ligure. Secondo quanto raccontato dall’anziana, il figlio era depresso da due anni dopo la morte del padre. Non era la prima volta che l’uomo provava a togliersi la vita. Negli ultimi tre anni, dalla morte del padre, si era rivolto anche all’associazione Luca Coscioni per andare in Svizzera ma le sue richieste erano state respinte dato che non era un malato grave o terminale.

Il kit del suicidio in vendita sul dark web

Il pubblico ministero genovese ha disposto l’autopsia, che verrà effettuata domani dal professore Francesco Ventura, oltre al sequestro delle fiale e e dei dispositivi elettronici dell’uomo. I campioni biologici verranno poi spediti dall’obitorio dell’ospedale San Martino al dipartimento di Medicina legale di Pavia dove verranno analizzati per risalire al tipo di sostanza usata. I reperti saranno comparati con i residui trovati dentro una delle fiale. Il sospetto dei carabinieri è che l’uomo possa avere acquistato le fiale nel dark web visto che non avevano etichetta e quindi difficilmente tracciabili. Non è, tra l’altro, la prima volta che a Genova si registrano casi di suicidi con farmaci acquistati nel darknet: in procura le forze dell’ordine ne hanno segnalati almeno quattro.

Le sostanze tossiche vengono vendute da criminali senza scrupoli su internet nel dark web, nascosti e accessibili solo attraverso browser appositi. Con circa 500 euro, spedizione inclusa si può ricevere a casa il “kit del suicidio” con tutto il necessario per morire.