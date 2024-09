Cinquestelle sempre più in crisi, il deputato Lovecchio passa a Forza Italia: “Il Movimento è ormai di sinistra”

I Cinquestelle in Puglia perdono un altro pezzo e acuiscono la loro crisi nazionale e regionale. Giorgio Lovecchio, deputato del partito eletto nella circoscrizione di Bari, ha lasciato il Movimento per aderire a Forza Italia, con parole di fuoco contro i pentastellati.

Lovecchio: “Cinquestelle diventati costola della sinistra”

“Lascio il Movimento 5 Stelle che nell’ultimo periodo ha inteso virare con decisione a sinistra, un perimetro che non coincide con la mia identità politica che affonda le radici nel bacino della cultura liberale. Sono stato attratto dalle iniziative e dalla linea di Forza Italia interpretata da Antonio Tajani a livello nazionale e soprattutto per la leadership dimostrata in Europa”, così il parlamentare pugliese ha motivato la sua decisione. Lo stesso Tajani lo ha accolto “a braccia aperte” e analoga soddisfazione è stata espressa dai due capigruppo parlamentari, Maurizio Gasparri e Paolo Barelli.

La Puglia divenuta tombale per Giuseppe Conte

L’amata Puglia che ha dato i natali al leader del Movimento, il foggiano di Volturara Appula Giuseppe Conte, da tempo è diventata la spina nel fianco dei pentastellati. Con ambiguità che sono sotto gli occhi di tutti. Prima la decisione di uscire dalla giunta regionale guidata da Michele Emiliano dopo lo scandalo per voto di scambio che portò agli arresti di una esponente della giunta regionale. Poi la decisione di non partecipare alle primarie congiunte per la successione ad Antonio Decaro a Bari, con Laforgia avversario di Vito Leccese. Infine, la decisione contestata di rinnegare il nome fatto dallo stesso Leccese per il suo esecutivo comunale e oggi l’abbandono di un deputato come Lovecchio.

Separati alle urne il 2025?

L’implosione del Movimento in Puglia coincide con rapporti molto tesi con il Partito democratico, che vorrebbe imporre proprio Antonio Decaro come successore di Emiliano alle regionali che si svolgeranno il 2025. Ma molti pentastellati spingono per la scissione, considerando l’abbraccio con il Pd, “mortale” per i Cinquestelle.