Che ridere, anzi che tristezza: il duo comico Gramellini-Botteri fa battutone sulla trattoria Meloni… (video)

La fresca pensionata Rai, Giovanna Botteri, torna in tv immediatamente nel suo ruolo di inviata per conto di Massimo Gramellini, nella puntata di apertura di “In altre parole”, su La7, quest’anno in versione friccicarella, con il conduttore nell’improbabile ruolo di simpaticone e battutaro, proprio lui che fa della malinconia e dell’introspezione le sua qualità migliori. Neanche Giovanna Botteri, in passato, aveva brillato per brillantezza, scusate il gioco di parole, nonostante l’indubbia capacità professionale. Eppure i due ieri sono stati protagonisti di una serata nella quale lei era collegata dalla trattoria Meloni, aperta da un ammiratore della premier in Albania, oggetto di batture, frizzi e lazzi in duetto con Gramellini, in uno studio che si sbellicava a ogni “oohh” di meraviglia per la scoperta di un quadro della premier appeso al muro.

Gramellini, Botteri e le battutone sulla trattoria Meloni

La trattoria dedicata interamente al premier italiano, che ha aperto nei giorni scorsi a Shengjin, detta anche San Giovanni Medua, una delle due città albanesi dove sorgeranno i centri per gestire le procedure di frontiera e rimpatrio di alcuni dei migranti che arriveranno in Italia, si serve soprattutto pesce, anche in forma di sushi, c’è una pedana di musica live e tavoli grandi per feste ed eventi speciali.

Grandi risate anche sulla battutona del conduttore: “Ma oltre ai Meloni servono anche il prosciutto?”. Cabaret, allegria, così come grandi ironie arrivano nel momento in cui si mostrano le immagini dell’ex compagno della Meloni che nel corso di un’intervista scambia messaggi con qualcuno. In sintesi, Tele-Meloni, su La7, altro che Rai…