Cent’anni di Mike Bongiorno, il ricordo di Mattarella: “Ha unito gli italiani diffondendo serenità”

Cent’anni di Mike Bongiorno, il grande anchorman televisivo scomparso 15 anni fa. E il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, lo ha voluto ricordare mandando un affettuoso messaggio alla famiglia che è stata ricevuta proprio oggi al Quirinale.

Mattarella: “E’ stato un pioniere”

“Tutti gli italiani, me compreso, nutrono ricordo ed affetto per Mike Bongiorno. Pioniere e protagonista della televisione italiana. Ha diffuso nelle case degli italiani unione, serenità e conoscenza”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale, in occasione delle celebrazioni per i cento anni dalla nascita del grande conduttore televisivo, la signora Daniela Zuccoli Bongiorno, accompagnata dai figli Leonardo e Michele. Al presidente i Bongiorno hanno portato in dono una biografia e un libro fotografico dedicati al padre.

I cent’anni di Mike Bongiorno e il carcere con Montanelli

Mike Bongiorno, pseudonimo di Michael Nicholas Salvatore Bongiorno, era nato da genitori italiani a New York, nel maggio del 1924.

Durante la seconda guerra mondiale, dopo l’intervento delle truppe tedesche in appoggio nell’Italia settentrionale, fu costretto ad abbandonare gli studi per rifugiarsi sulle Alpi. Decise così di entrare a far parte dei gruppi partigiani e, grazie alla sua conoscenza dell’inglese, fu impiegato in un’importante e pericolosa staffetta: doveva attraversare nel periodo invernale i contrafforti alpini innevati per portare in Svizzera, per conto della Resistenza, messaggi che permettevano le comunicazioni fra i partigiani italiani e gli Alleati di stanza nel Paese elvetico. Arrestato dai nazisti, fu compagno di carcere di Indro Montanelli.

Il Re dei quiz e di Sanremo

Entrato in Rai, raggiunge una popolarità straordinaria con ‘Lascia e Raddoppia’. Fino al 1980 sarà la punta di diamante della tv di Stato. Poi, il passaggio alla neonata Canale 5 di Silvio Berlusconi che, grazie a lui, conquisterà da subito un’audience spettacolare.

Mike Bongiorno presenterà, record assoluto, per ben undici volte il Festival di Sanremo. Lasciata Mediaset, negli ultimi anni farà coppia con Fiorello per gli spot di una nota azienda telefonica. Dopo la sua morte la salma fu trafugata per chiedere un riscatto alla famiglia.