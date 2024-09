Bus di turisti va fuori strada e si schianta in Perù, 30 feriti, sei italiani gravi. Aperta un’indagine (video)

Tredici italiani e altre decine di turisti sono rimasti gravemente feriti in Perù. Il bus su cui viaggiavano si è schiantato mentre scendeva dall’antica cittadella Inca di Machu Picchu. Secondo le prime ricostruzioni l’autista avrebbe perso il controllo e il mezzo è precipitato dalla strada di montagna a zigzag che collega il sito storico con la città turistica di Aguas Calientes, cadendo per circa 15 metri. Il quotidiano El Peruano precisa che l’incidente stradale è avvenuto tra le curve 6 e 7 dell’autostrada Hiram Bingham. (Il video su Rainews)

“Abbiamo 30 turisti feriti, sono stati tutti portati a Cusco”, ha dichiarato un funzionario di polizia. Subito dopo l’incidente, la polizia e i residenti sono intervenuti in aiuto dei passeggeri. Almeno quattro italiani che hanno riportato contusioni e fratture multiple sono stati ricoverati nel locale ospedale mentre gli altri 9 più lievemente feriti sono sotto sorveglianza. “L’ambasciata d’Italia a Lima si è attivata per fornire la massima assistenza consolare ai connazionali” ed è ”in contatto con i familiari” delle persone coinvolte, fa sapere la Farnesina che riferisce che il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani è stato informato.

Oltre agli italiani, tra i feriti anche cileni e guatemaltechi, cinque cittadini messicani, due giapponesi e un cinese. La polizia ha aperto un'indagine sull'incidente.

Secondo El Peruano i feriti sarebbero almeno 10, ma su altri media stranieri si legge che i turisti feriti sono in tutto 30. La Farnesina in tempo reale monitora la situazione: sono sei i turisti italiani, rimasti "feriti di varia gravità". Precisando che "sono 13 i nostri connazionali coinvolti" nell'incidente.

