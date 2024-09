Brigitte Bardot compie 90 anni: cuore a destra, animalista, mito del cinema e della Francia (fotogallery)

La Francia celebra il suo mito nazionale, l’unico che di questi tempi metterebbe d’accordo tutte le rissose anime della nazione: Brigitte Bardot, per tutti semplicemente B.B., compie 90 anni nell’eremo della sua villa La Mandrague a Saint Tropez. Sono passati già 50 anni esatti dalla sua ultima apparizione come attrice e sex symbol e la diva non ha mai avuto un ripensamento: cinema, spettacolo, notorietà e paparazzi non fanno più per lei, anzi non sono mai stati compagni felici della sua vita da donna pubblica.

Dal 1974 ha spento pettegolezzi e passioni: si è sposata nel 1992 con Bernard D’Ormale (il suo quarto marito), esponente di spicco del Front National di Jean-Marie Le Pen nel sud della Francia, rassicurante uomo d’affari, amante come lei degli animali.

Alla tenuta de La Madrague, a Saint-Tropez, vive ”circondata da una cinquantina di animali. Maiali, capre, pecore, cavalli, pony, cinghiali, asini, oche, anatre, galline, gatti e ovviamente cani. Invecchiare è difficile? «L’unico vantaggio è che non muori giovane», ha detto in una delle sue ultime interviste.

Nella sua villa vivono sereni cani, gatti, capre e la fondazione che porta il suo nome si batte da decenni per la tutela degli animali. Ha idee politiche ben precise, di destra. Posizioni mai di comodo: negli anni si è schierata contro la sottomissione della Francia all’Islam, scatenando la sinistra transalpina.

Da tempo B.B. sostiene convintamente Marine Le Pen. Carattere ribelle e indipendente, incapace di stare dentro i binari della convenzione, si trattasse di sesso o di amore, di idee politiche o di impegno sociale.