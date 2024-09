Bomba d’acqua “imprevista” su Roma: in un’ora la pioggia di un mese. È giallo sul bollettino meteo (video)

Una bomba d’acqua si e’ abbattuta questo pomeriggio su Roma, provocando allagamenti, blocco del traffico e disagi. In particolare i Municipi I, V, VI e XV, sono stati colpiti da forti precipitazioni, fino a oltre 40 millimetri, con concentrazioni locali anche piu’ rilevanti, con diversi allagamenti stradali e crolli di alberature. Nel Municipio Roma I sono caduti in meno di un’ora circa 60 millimetri di pioggia.

Bomba d’acqua su Roma: le immagini del nubifragio

Una quantità che solitamente sono cumulabili in un intero mese autunnale. La perturbazione e’ stata improvvisa e non prevista da alcun bollettino di criticita’ idrogeologica e idraulica di livello medio o elevato. La Protezione Civile di Roma Capitale e’ a supporto dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale con diverse squadre di volontari per la rimozione degli alberi e dei rami caduti e per ridurre i disagi creati dagli allagamenti. Inoltre, sono stati oltre 80 gli interventi eseguiti dalle pattuglie della polizia locale di Roma sul territorio. I maggiori disagi si sono verificati nel quadrante est della Capitale e nel Centro cittadino. Alberi e rami caduti hanno interessato, infatti, il quartiere Prati, via dell’Acqua Bulicante, via della Stazione Prenestina e via di Tor Bella Monaca, all’altezza del Grande raccordo anulare.

Allagato anche l’ospedale Santo Spirito

A causa del forte temporale che ha interessato la Capitale, in particolare il quartiere Prati, l’ospedale Santo Spirito ha subito alcuni allagamenti. Le ditte di manutenzione, assicura la Asl Roma 1, stanno gia’ lavorando al ripristino dei locali umidi e la successiva rimessa in funzione. “Rassicuriamo la popolazione – scrive la Asl – che non ci saranno disagi per i pazienti e i servizi non subiranno variazioni”.



Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha convocato una riunione di coordinamento in Campidoglio. “Sul centro di Roma sono caduti in meno di un’ora 60 millimetri di pioggia, gli stessi che in media si cumulano in un intero mese autunnale. La potenza della perturbazione è stata improvvisa e non era prevista da alcun bollettino meteorologico”. Così l’assessore all’Ambiente del Campidoglio Sabrina Alfonsi contatta dall’ANSA. “Alle 14.30, prima della bomba d’acqua – aggiunge Alfonsi -la Protezione civile era ancora alle prese con lo spegnimento di alcuni focolai di incendio”.