Bilaterale a Roma, Meloni: “Con Starmer legame solido, il modello Albania può essere la chiave” (video)

“Sono molto contenta di accogliere a Roma per la prima volta il primo ministro Starmer. La visita conferma una collaborazione estremamente solida. I nostri governi lavorano fianco a fianco per cercare risposte strutturate di lungo periodo alle sfide del nostro tempo”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al termine del bilaterale con il primo ministro britannico Keir Starmer. Che si è svolto nella cornice di Villa Doria Pamphilj. Sul tavolo dell’incontro soprattutto il dossier immigrazione, ma anche le guerre (Ucraina e Medioriente) e le emergenze economiche in un’ottica di partenariato.

Meloni-Starmer: legame solido su tutti i fronti

“Siamo anche d’accordo sul fatto che non bisogna avere timore ad esplorare soluzioni nuove per fronteggiare l’emergenza migranti”, ha aggiunto Meloni. Che ha riferito di aver parlato a lungo del protocollo Italia-Albania. “Abbiamo offerto elementi per comprendere meglio questo meccanismo. Io e il primo ministro Starmer siamo d’accordo sulla necessità di intensificare la lotta ai trafficanti di vite umane”. Alla stampa presente la premier ha sottolineato di aver registrato da parte del premier britannico un forte interesse sui centri per migranti in Albania. “È un modello che non era stato sperimentare da nessuna parte. Se funziona tutti capiscono che può diventare una chiave di volta per affrontare in maniera diversa il tema dei flussi migratori. Anche come elemento di deterrenza dall’affidarsi a organizzazioni criminali”. Questo lavoro – ha aggiunto – richiederà ancora qualche settimana, “avrei preferito che iniziasse prima, se servisse qualche giorno in più, parliamo dell’ordine di qualche settimana, non è un problema”.

Starmer: approccio pragmatico e non sugli espedienti

Il Regno Unito – ha detto a sua volta Starmer – ha oggi un governo incentrato sul pragmatismo, invece che sugli espedienti anche per affrontare il fenomeno dell’immigrazione illegale. “Siamo pragmatici prima di tutto. Quando vediamo una sfida, discutiamo con i nostri amici e alleati dei diversi approcci che vengono adottati e guardiamo cosa funziona. E questo è l’approccio che abbiamo adottato oggi. Ed è stata una giornata molto produttiva”. Starmer ha poi ribadito di essere colpito dal “lavoro a monte” svolto dagli italiani, che ha impedito ai migranti di arrivare. “Prevenire la partenza delle persone è molto meglio che gestire gli arrivi”. I due premier hanno poi affrontato il tema dei conflitti e della cooperazione economica.

Dichiarazione congiunta di partenariato

Al termine del vertice a due è stata adottata una Dichiarazione congiunta, che conferma l’ambizione di entrambi i capi di governo a continuare a “rafforzare e approfondire il partenariato strategico tra le due Nazioni in ogni ambito di comune interesse”. Italia e Regno Unito sono legate da relazioni d’eccezione. E da un dialogo costante in materia di politica estera, difesa e sicurezza, a partire dal programma Global Compact Air Program, di cui hanno ribadito la valenza strategica. Nel corso dei colloqui “particolare attenzione è stata dedicata al contrasto della migrazione irregolare. I due leader intendono rafforzare la cooperazione nella lotta al traffico e alla tratta degli esseri umani – sottolinea una nota di Palazzo Chigi – con particolare attenzione alla dimensione giudiziaria. Nonché nel partenariato con gli Stati di origine e di transito. Proseguendo nel solco della collaborazione avviata nell’ambito del Processo di Roma, in particolare in materia di rimpatri volontari assistiti”.

Il contributo essenziale di Interpol ed Europol

I due premier hanno riconosciuto che il rafforzamento del coordinamento con i partner internazionali, anche attraverso laddove possibile Interpol e Europol, è essenziale per massimizzare gli sforzi. “È stata anche passata in rassegna – continua la nota – la profondità delle relazioni bilaterali economiche, culturali, scientifiche, nell’ambito dell’innovazione e degli scambi giovanili. E l’intenzione di fare di più in tutti i settori, con particolare soddisfazione per le nuove decisioni di investimento annunciate oggi a margine della visita. L’incontro ha fornito, infine, l’occasione per un aggiornamento sui principali temi dell’agenda internazionale, in particolare il conflitto in Ucraina e la situazione in Medio Oriente”. Regno Unito e Italia – ha detto Starmer – condividono gli sforzi per il cessate il fuoco in Medio Oriente. È un obiettivo non facile, ma è urgente e vitale”.