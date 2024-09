Attacco israeliano su Beirut, colpito il quartier generale di Hezbollah. I media: l’obiettivo era Nasrallah (video)

Il Medio Oriente ormai è una polveriera. Forti esplosioni sono state avvertite a Beirut in Libano, nella zona Sud della capitale. Nel sobborgo sarebbe situato il quartier generale di Hezbollah. La notizia è stata confermata dal portavoce dell’Israel Defence Force Daniel Hagari: «Il quartier generale centrale di Hezbollah, situato sotto un edificio residenziale nel quartiere Dahiya a Beirut, è stato colpito questa sera», ha affermato Hagari. Il leader di Hezbollah, Hasan Nasrallah, era l’obiettivo del massiccio bombardamento aereo: lo riferiscono fonti della sicurezza locali citati dai media libanesi. Secondo Haaretz il leader della milizia sciita si sarebbe salvato. Stando ai media libanesi, circa 20 missili sono stati sparati dai jet da guerra israeliani, che avrebbero raso al suolo sei palazzi della Capitale.

Il premier libanese: “Un gran numero di vittime”

Il premier libanese Nagib Mikati parla di “un gran numero di vittime ” dell’ultimo raid israeliano su Beirut. In un comunicato diffuso dal suo ufficio stampa, si legge che Mikati – che si trova a New York – “ha contattato il capo dell’esercito, generale Joseph Aoun e il coordinatore del Comitato di urgenza libanese, il ministro dell’Ambiente uscente, Nasser Yassine e ha chiesto a quest’ultimo “di mobilitare tutti i dispositivi coinvolti soprattutto alla luce delle informazioni che parlano di un gran numero di vittime”. (Video)

Netanyahu: “Israele ha tutto il diritto di eliminare questa minaccia”

La gente del posto riferisce che la terra ha tremato a chilometri di distanza con vetri rotti nelle abitazioni nell’area intorno all’esplosione. Mentre i media libanesi – riporta Open- stanno mostrando le immagini del quartier generale milizia sciita libanese a Beirut colpito dall’esercito israeliano. Dopo aver saputo del raid su Beirut, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha lasciato un punto stampa all’Onu: stava partecipando alla plenaria dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Prima di lasciare tutto in fretta e furia, il primo ministro ha dichiarato: “Israele ha tutto il diritto di eliminare questa minaccia e di riportare i nostri cittadini a casa loro in sicurezza. Ed è esattamente quello che stiamo facendo. Continueremo a degradare Hezbollah finché tutti i nostri obiettivi non saranno raggiunti”. L’ufficio di Benjamin Netanyahu ha diffuso un’immagine (qui nella foto Ansa) in cui – afferma – si vede il premier al telefono; mentre dà il via libera al raid aereo contro il quartier generale di Hezbollah a Beirut. Nella foto – scrive il Times of Israel – Netanyahu è nella sua stanza di albergo a New York, in compagnia dei suoi consiglieri militari.

Netanyahu contro le Nazioni unite

Nel suo discorso al Palazzo di Vetro, prima di andare via, Netanyahu ha accusato l’Onu di essere diventata “una palude antisemita”. Poi ha aggiunto: “Fino a quando Israele, fino a quando lo Stato ebraico non sarà trattato come le altre nazioni, fino a quando questa palude antisemita non sarà prosciugata, le Nazioni Unite saranno viste da persone di mentalità equa in tutto il mondo come nient’altro che una farsa sprezzante”. “I veri criminali di guerra non sono in Israele, sono in Iran, a Gaza, in Siria, in Libano, nello Yemen”. Così Benjamin Netanyahu ha attaccato dal podio dell’Onu il capo procuratore della Corte penale internazionale che lo ha incriminato, insieme al ministro della Difesa, Yoav Gallant, e diversi leader di Hamas. “Considerato l’antisemitismo all’Onu non deve sorprendere nessuno che il procuratore dell’Icc, organo affiliato dell’Onu, stia considerando di emettere un mandato d’arresto contro di me e il ministro della Difesa, leader democraticamente eletti del democratico stato di Israele”, ha detto il premier israeliano. “Il suo rifiuto di trattare con i tribunali indipendenti di Israele, nel modo in cui vengono trattate le democrazie, è difficile non spiegarlo altro che con puro antisemitismo”, ha concluso.