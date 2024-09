Arianna Meloni a l’Aria che tira: “Non mi occupo di nomine, non sono il Richelieu di FdI” (video)

“Non sono il Richelieu di Fratelli d’Italia, non mi occupo di nomine. Le nomine, come sapete, le fa il governo e io, anche volendo, non sto al governo e non mi compete”. Così Arianna Meloni in un’intervista esclusiva a L’Aria che tira su La7. La sorella della premier, responsabile del tesseramento e della segreteria politica di FdI, torna a rispedire al mittente le tante insinuazioni fatte sulla stampa in merito a sue pressioni sulle scelte dell’esecutivo. Nulla di più falso.

Arianna Meloni: Non mi occupo di nomine

“Noi siamo un partito strutturato, abbiamo coordinamenti comunali, provinciali, regionali, nazionali. E i dipartimenti. Io nella struttura nazionale seguo il dipartimento delle adesioni e della segreteria politica. Mi occupo esclusivamente di partito e non di tutte quelle cose che mi sono vista attribuire in questi giorni sui giornali. Credo sia giusto raccontare le cose come sono”. Sorridente, golfino senza maniche color panna, mani in tasca, Arianna spiega che il movimento ha le sue articolazioni e ciascuno ha il proprio ruolo. “Siamo un esercito”, ripete più volte.

Non sono il Richelieu di Fratelli d’Italia

Lei quindi – insiste la giornalista Ludovica Ciriello -non è il Richelieu di Fratelli d’Italia? “Assolutamente no. Le nomine, come sapete, le fa il governo. E anche volendo, non stando al governo non mi compete. Mi occupo di quelle che sono le mie competenze. È una ricostruzione esclusivamente giornalistica. Non so proprio come si potrebbe dimostrare il contrario. Di gente che inventa, per carità, siamo pieni. Ognuno dice quello che vuole…”, risponde Arianna Meloni. Che in pieno agosto è stata alla ribalta della cronaca politica per l’articolo di Sallusti sul Giornale che ipotizzava un imminente avviso di garanzia per traffico di influenze. Un’ipotesi che non si è verificata e che ha suscitato una difesa a oltranza di Fratelli d’Italia nei confronti di una storica militante fin da giovanissima, ben prima di diventare la sorella della premier in carica.