Apple, ecco gli iPhone 16: tutte le novità. L’intelligenza artificiale trasforma Siri in segretaria virtuale

Arrivano i nuovi Apple Watch 10, gli auricolari AirPods 4 e l’iPhone 16 dotato di funzionalità di intelligenza artificiale. Apple ha presentato i nuovi prodotti nel corso del keynote che si sta svolgendo a Cupertino, dal nome ‘It’s glowtime’, durante il quale il ceo del colosso, Tim Cook, ha mostrato alla platea e in diretta streaming i nuovi prodotti.

L’iPhone 16 è stato il dispositivo più atteso dal pubblico. Il nuovo processore al suo interno, il chip A18, è supportato dalle funzioni di Ia che l’azienda ha chiamato APPLE Intelligence e che aiuterà lo smartphone nell’apprendimento e l’utente nel suo utilizzo con strumenti come la fotocamera, che adesso ha come sensore principale uno da 48 megapixel. Saranno cinque i colori e, tra le novità, sarà presente un pulsante per scattare fotografie e registrare video.

Apple Watch 10, invece, è dotato di chip S10, sistema operativo WatchOs 11 e ha uno schermo più grande di quello del modello precedente, rispetto al quale è anche più sottile. Apple ha migliorato gli strumenti all’interno dello smartwatch per il monitoraggio della salute dell’utente, implementando oltre ai classici sensori per il battito cardiaco e funzionalità per il monitoraggio del sonno, anche la possibilità di misurare la pressione arteriosa. Migliorata, inoltre, la velocità di ricarica del dispositivo. Nel corso del keynote sono stati anche presentati i nuovi AirPods 4, al cui interno è presente il nuovo chip H2, studiato per migliorare la riduzione del rumore e l’audio adattivo. Apple ha anche rivistato le cuffie wireless AirPods Max con connettività Usb C e nuove colorazioni.

Il nuovo prodotto, definito dal ceo Tim Cook, “meraviglioso” è realizzato in 4 modelli con l’Apple Intelligence ovvero l’intelligenza artificiale sviluppata dal gruppo di Cupertino che viene gestita dal chip A18. Il nuovo smartphone è realizzato con materiali riciclati all’85% e presenta nuovi colori oltre a essere resistente all’acqua e alla polvere.

Apple Intelligence potrà essere utilizzato durante la scrittura di un email, per personalizzare i propri messaggi tramite GenEmoji e per sintetizzare le notifiche ricevute. Siri sarà molto più efficiente, in grado di comprendere il linguaggio naturale come non ha mai fatto. L’utente potrà iniziare a parlare e interrompere la conversazione per auto correggersi ma ciò non impedirà all’assistente vocale di comprendere e rispondere.

L’AI di Apple sarà disponibile gratuitamente a partire da ottobre ma soltanto in alcune lingue: inglese, spagnolo, francese, cinese e giapponese. Come previsto, l’Italia dovrà attendere ancora prima di poter assistere al suo arrivo.

Le funzionalità di Siri: ecco cosa cambia

“L’intelligenza di Apple segna l’inizio di una nuova era per Siri e lo rende più naturale, più contestualmente rilevante e più personale per te con una comprensione del linguaggio più ricca”, ha detto Craig Federighi, SVP di ingegneria del software di Apple, durante l’evento.

Siri ora può anche attingere dai messaggi di testo degli amici e ricordarti i consigli che ti sono stati inviati, come un album che qualcuno ti ha detto di ascoltare o un programma TV che hai promesso di guardare.

Siri può leggere le informazioni da più app per aiutarti a prepararti a tutto. Ad esempio, se hai una riunione importante in arrivo, può ottenere le informazioni sull’ora e sul luogo dal tuo calendario, riassumere le informazioni importanti nella tua e-mail e dirti il tempo in modo che tu sappia cosa indossare.