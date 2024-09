Antisemitismo, il console israeliano denuncia il sito pro Hamas: “Si fermi la manifestazione”. Interrogazione di FdI

L’antisemitismo di sinistra non accenna a diminuire e arriva addirittura ad esaltare l’attentato terroristico del 7 ottobre, che procurò la morte di centinaia di cittadini israeliani e l’inizio della nuova guerra in Medioriente. Oggi è la volta di giovanipalestinesi.it, che sul proprio profilo Instagram inneggia ad Hamas e indica la data del 7 ottobre come, “inizio della resistenza palestinese“. Troppo per passare inosservata, al punto che uno dei consoli onorari d’Israele in Italia ha sporto denuncia.

L’antisemitismo e la denuncia di Carrai

Marco Carrai, console onorario di Israele per Toscana, Emilia Romagna e Lombardia, “denuncerà formalmente il sito giovanipalestinesi.it per il vergognoso post apparso oggi”. Nel post, spiega in una nota Carrai, “si dichiara che ‘il 7 ottobre (giorno in cui Hamas ha fatto un moderno pogrom ai danni di giovani ed anziani ebrei) è la data di una rivoluzione’. Che ‘dopo un anno il valore dell’operazione della resistenza palestinese’, ‘e della battaglia del diluvio di Al Aqsa (questo il nome degli ulteriori attacchi terroristici compiuti da Hamas il 7 ottobre) è chiaro a tutto il mondo”.

Per Carrai “è chiaro che questa è apologia e incitamento al terrorismo e per questo chi sta dietro a questo sito sarà denunciato. Nel post si dichiara inoltre che il 5 ottobre è chiamata una grande manifestazione per ricordare la data del 7 ottobre. Penso che in Italia gli atti terroristici non si dovrebbero ricordare legalmente”, le parole di Carrai.

Le parole farneticanti

“ Il 7 ottobre 2023 è la data di una rivoluzione. Dopo un anno il valore dell’operazione della resistenza palestinese e della battaglia del ‘Diluvio di Al Aqsa’ è chiaro a tutto il mondo “, si legge sul sito sedicente dei giovani palestinesi. Per il prossimo 5 ottobre, è stata addirittura promossa una manifestazione che andrebbe immediatamente bloccata, perché non c’entra nulla con le vittime di Gaza e con la causa palestinese, ma è una pura rivendicazione di un atto di violenza estrema.

FdI presenta un’interrogazione

“Questa mattina è stata presentata un’interrogazione parlamentare, a prima firma del deputato e responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, indirizzata al ministro dell’Interno riguardante la manifestazione annunciata a Roma per il prossimo 5 ottobre 2024, promossa dall’organizzazione ‘Giovani Palestinesi Italia’ per celebrare il massacro compiuto da Hamas il 7 ottobre 2023. L’interrogazione chiede al ministro dell’Interno quali misure intenda adottare per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza nella città di Roma in occasione dell’annunciata manifestazione, nonché per contrastare la diffusione di messaggi che incitano all’odio e alla violenza”. Lo comunica l’ufficio stampa di Fratelli d’Italia.