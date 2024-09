Alluvione in Emilia Romagna, si muove Meloni: pronti 20 milioni di euro. Stato d’emergenza anche per le Marche

Sull’alluvione-bis in Emilia-Romagna si muove Giorgia Meloni. Il presidente del Consiglio ha incontrato la presidente dell’Emilia-Romagna Irene Priolo e garantito tempi celeri per il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale, primo passo formare per fare partire gli aiuti.

L’invio della richiesta da parte della Regione ha fatto seguito all’incontro tra Meloni e Priolo, presenti anche il ministro della Protezione civile Nello Musumeci, il sottosegretario di Palazzo Chigi Alfredo Mantovano, il sottosegretario alla presidenza della Regione Davide Baruffi, il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano e il commissario straordinario per la ricostruzione, Francesco Paolo Figliuolo.

La presidente dell’Emilia Romagna ringrazia Meloni

“Abbiamo chiesto al Governo di accogliere tempestivamente la richiesta di stato di emergenza per assicurare il sostegno alle popolazioni più colpite, in particolare delle province di Ravenna e Forlì-Cesena e della Città metropolitana di Bologna”, afferma Priolo. La presidente Meloni, “che ringrazio per l’incontro- prosegue la presidente regionale- ha confermato la disponibilità del Governo a riunirsi tempestivamente per accogliere le nostre richieste e deliberare di conseguenza”.

Lo stato d’emergenza sarà deliberato in Consiglio dei ministri sabato mattina e non sarà solo per l’Emilia Romagna, ma anche per le Marche, piegate dai nubifragi del 18, 19 e 20 settembre. In programma, almeno per l’Emilia Romagna, ci saranno 20 milioni di euro da stanziare subito per far fronte alle prime necessità e per il ripristino dei servizi essenziali. Poi arriveranno nuovi fondi, dopo le ricognizioni successive all’emergenza.

Sono circa 2.500 a oggi le persone evacuate, la gran parte in via precauzionale, nei territori dell’Emilia-Romagna colpiti dall’alluvione, con tecnici e imprese che stanno già lavorando per ripristinare gli argini nelle parti colpite: non si registrano infatti più fuoriuscite d’acqua su Senio e Lamone. Intanto, le previsioni meteo virano verso un deciso miglioramento, con i prossimi tre giorni di tempo sereno. Dalla Protezione civile arrivano buone notizie sul fronte dei soccorsi: non risulta infatti nessun disperso.

Musumeci: se un fiume esonda 4 volte l’intervento non basta

Musumeci, intanto, respinge al mittente le accuse di aver soffiato sul fuoco delle polemiche (“Non credo di averle alimentate”, dice), ma continua a precisare che la ricostruzione e la prevenzione sono due momenti diversi e spettano a enti diversi. Il generale Figliuolo ha competenze sulla ricostruzione post alluvione del 2023, ricorda, assicurando che “verrà completata”. Quanto ai grandi lavori che servono perché gli allagamenti non si ripetano, come le casse di contenimento, quelli spetterebbero alla Regione, che ha ricevuto, secondo il ministro mezzo miliardo in circa dieci anni. Inoltre, la pianificazione richiede una “intensa collaborazione tra Regione e Stato”: “Molto spesso la prevenzione infrastrutturale non si può fare per mancanza di risorse, nel caso dell’Emilia Romagna il tema non si pone. Chiediamo alla Regione di sederci non per indagare, ma per capire perché si continua a essere in emergenza – scandisce – e se un fiume esonda per 3-4 volte, vuol dire che l’intervento non basta”.